Jasmine Carrisi debutta con il singolo “Ego” (testo)

Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, debutta con il singolo Ego.

Jasmine è appassionata di musica rap e trap e durante il lockdowm decide di mettere in musica i suoi pensieri e scrive il testo di Ego.

Il brano è prodotto dall’etichetta A.C. Production e distribuito da Sony Music Italy.

Il testo, apparentemente romantico, si rivela in realtà come una critica dei rapporti umani spesso superficiali, animati dal desiderio di apparire, di essere visti, di diventare famosi e sempre più cliccati.

Jasmine (musicista, suona il pianoforte) ha composto il testo di Ego mentre il Maestro Arterisio Paoletti, storico collaboratore di Al Bano, ha creato la traccia musicale del singolo.

Al Bano per fare una sorpresa alla figlia, il 14 giugno 2020, giorno del suo diciannovesimo compleanno, ha fatto uscire in anteprima il pezzo su Radio Norba.

Nei prossimi giorni uscirà il videoclip diretto da Mauro Russo, regista di molti videoclip di grandi artisti italiani.

Jasmine – Ego

(Testo)

testo: Jasmine Carrisi

musica: Alterisio Paoletti

publishing: Ed. Musicali Carrisi

Guardiamoci dentro prima che intorno

Ora che quelle voci sono solo un contorno

Dritta per la mia strada anche quando va tutto storto

Stropicciamo i sentimenti come fossero un foglio

Affoghiamo in un gin tonic tra le luci del tramonto

Ho superato il limite il filo del rasoio

Chissà cosa nascondi dietro le lentine

Siamo in silenzio con mille cose da dire

Brindiamo con due calici di vetro

Mentre sprofondiamo nel nostro stesso ego

Prendi la mia foto e giocaci a freccette

Il mio orologio non ha più lancette

Alle tue lezioni di vita, segnami assente

Sono le quattro e sono ancora sveglia

Scrivo sui vetri appannati della mia finestra

Mi serve un’aspirina, nella testa c’è casino

Tu vieni qui ti spengo come un accendino

Dimmi, mi guardi e a cosa pensi?

Ti nascondi nel cappuccio Fendi

Dimmi a cosa pensi dai

Se hai qualcosa dentro oltre quelle Nike

Guardiamoci dentro prima che intorno

Ora che quelle voci sono solo un contorno

Dritta per la mia strada anche quando va tutto storto

Stropicciamo i sentimenti come fossero un foglio

Affoghiamo in un gin tonic tra le luci del tramonto

Ho superato il limite il filo del rasoio

Parlo di me però a voce bassa

Chiusa tra le mura di questa stanza

ti ipnotizzo come per incanto

Vuoi giocare e giochiamo, scacco matto

Se non capisci dimmelo che te lo rispiego

Se non ti vedo è perché mi stai dietro

Tutti mainstream, dove stanno quelli veri?

Me ne fotto dei tuoi scleri

Chissà cosa nascondi dietro le lentine

Siamo in silenzio con mille cose da dire

Brindiamo con due calici di vetro

Mentre sprofondiamo nel nostro stesso ego

Prendi la mia foto e giocaci a freccette

Il mio orologio non ha più lancette

Alle tue lezioni di vita, segnami assente

Guardiamoci dentro prima che intorno

Ora che quelle voci sono solo un contorno

Dritta per la mia strada anche quando va tutto storto

Stropicciamo i sentimenti come fossero un foglio

Affoghiamo in un gin tonic tra le luci del tramonto

Ho superato il limite il filo del rasoio

Guardiamoci dentro prima che intorno

Ora che quelle voci sono solo un contorno

Dritta per la mia strada anche quando va tutto storto

Stropicciamo i sentimenti come fossero un foglio

Affoghiamo in un gin tonic tra le luci del tramonto

Ho superato il limite il filo del rasoio