Sarà disponibile in digitale, ma anche in cd e vinile a partire dal 25 settembre il nuovo album del provocatorio rapper Jamil Rap Is Back (Jamil & Baida Army, licenza esclusiva Believe Artist Services).

Ad anticipare il progetto discografico la title track Rap Is Back e Vengo dalla Strada, singolo personale e autobiografico che ha già ottenuto oltre 1 milione di stream.

Quest’anno il rapper veronese di origine persiana ha pubblicato i singoli Come me (feat. Nayt) e Poesia per l’Italia, in cui racconta il suo punto di vista sull’emergenza sanitaria.

I testi di Rap Is Back portano la firma di Jamil. L’album è registrato da Jaws e arrangiato da lui e da Jamil. Mixato e masterizzato da Alexander Fizzotti. La grafica della cover dell’album è stata realizzata da GIN, il disegno è di Emiliano Tanzillo, noto fumettista di Dylan Dog.

L’album è attualmente in pre-order anche in un’edizione esclusiva a tiratura limitata che comprende CD + maglietta.

JAMIL RAP IS BACK

“Ormai quando esce un disco la gente è più interessata alle collaborazioni che a quello che vuole esprimere il progetto. Nel nuovo album non ci saranno feat, al contrario di come fanno tutti. Rischiando di non avere la visibilità del pubblico degli altri artisti. Voglio che l’attenzione cada su quello che ho da dire, non sulle persone con cui potevo collaborare. Mi è sempre piaciuto andare contro corrente, costi quel che costi. Soprattutto perché, come ho già detto, sarà il progetto più personale che abbia mai fatto, proprio per questo ho deciso di affrontarlo interamente da solo. Ovviamente è stato più faticoso, ma ho sempre sognato di avere un disco così. Ringrazio tutte le persone che supporteranno questa mia decisione, tutte le persone che stanno preordinando e tutti quelli che ascolteranno questo nuovo capitolo.”

Queste le parole di Jamil.

Ecco la tracklist di Rap Is Back.

1 – Top boy

2 – Vengo dalla strada

3 – Rap is back

4 – Particolare

5 – Tutto bene

6 – My life

7 – Squalo

8 – Baby go

9 – Come dici tu

10 – Nessuno