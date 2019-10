James Morrison Francesca Michielin Glorious. Sono passati oltre dieci anni da You Give Me Something, il singolo che fece conoscere anche nel nostro paese James Morrison, il trentacinquenne artista originario Warwickshire che il 18 ottobre pubblicherà una nuova versione del singolo Glorious in una versione inedita arricchita dalla presenza di Francesca Michielin.

Glorious fa parte del quinto album di inediti di James Morrison You’re Stronger Than You Know (Artist First) uscito lo scorso 8 marzo e uscito a 4 anni di distanza dal precedente Higher Than Here.

L’artista inglese, a proposito della collaborazione con la cantautrice seconda classificata al Festival 2016, ha dichiarato:

“Quando la casa discografica mi ha proposto Francesca per una cosa speciale in Italia, sono rimasto affascinato e sorpreso dalla sua voce e dalla sua cultura musicale. Francesca Rocks!”.

Non è la prima volta che Francesca Michielin vive un’avventura di caratura internazionale. Dopo il Festival del 2016, rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest di Stoccolma con una nuova versione del suo brano rinominata per l’occasione No Degree Of Separation. Inoltre nel 2017 Francesca fu scelta per interpretare l’inno nazionale in diretta mondiale in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula Uno (Qui la nostra intervista realizzata in quell’occasione).

“Un po’ di tempo fa James Morrison mi ha chiesto di prendere parte al suo nuovo progetto così ho fatto le valigie e sono andata a Londra! Il risultato è Glorious.

Sono super felice di aver scritto questo pezzo insieme e di cantare anche in english. La canzone parla dei sentimenti giovanili quindi ci si può commuovere facilmente.

Da venerdì la potrete ascoltare.” Queste le parole di Francesca Michielin che attualmente sta lavorando a un nuovo progetto discografico che dovrebbe vedere la luce nel 2020 a due anni di distanza da 2640.

James Morrison, invece, tornerà dal vivo nel nostro paese il 17 ottobre con uno show imperdibile all’Alcatraz di Milano. In quella serata sarà possibile ascoltare per la prima volta la versione di Glorious in uscita dopo la mezzanotte.

Ad aprire il concerti ci sarà l’artista busker Federico Baroni fresco della pubblicazione del suo album d’esordio Non pensarci (vedi qui).

Foto dai Social di Francesca Michielin e James Morrison