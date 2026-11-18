Testo e significato di un’eccezione, il nuovo singolo di Jacopo Sol sulla difficoltà di accettare la fine di una relazione, uscito il 13 novembre per Island Records Italy / Universal Music Italia. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale che completa il racconto musicale attraverso le immagini.

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Il significato di un’eccezione di Jacopo Sol

Jacopo Sol racconta: “Ho scritto un’eccezione immaginando come sarebbe stato lasciarmi con la mia ragazza. Musicalmente, il brano nasce dalle sonorità dei gruppi rock con cui sono cresciuto, come gli Aerosmith e i Radiohead, a cui si aggiungono elementi elettronici che abbiamo sperimentato insieme a Cripo e Steve“.

L’artista aggiunge: “È una canzone a cui sono particolarmente legato, perché mescola situazioni che ho vissuto realmente ad altre che esistono soltanto nella mia testa. Mi emoziona proprio per questo: racconta qualcosa che non è mai successo davvero, ma che emotivamente ho vissuto come se fosse reale”.

Un’eccezione affronta la difficoltà di accettare la fine di una relazione e il desiderio di poter riscrivere ciò che ormai appartiene al passato. Il brano esplora la fragilità di un amore che continua a esistere anche quando due persone prendono strade diverse.

Al centro della canzone c’è il peso delle parole mai pronunciate, dei sentimenti mai dimostrati abbastanza e degli errori che diventano evidenti soltanto quando non è più possibile tornare indietro.

Il rimpianto e la nostalgia emergono nel ritornello, dove l’incapacità di accettare la perdita diventa la richiesta di fare un’eccezione, fermare il tempo e concedere ancora una possibilità al rapporto.

Jacopo Sol si rivolge a una persona da cui ora è distante e ammette: “Non sono mai stato uno bravo a perdere”. Ricorda “quel cielo di stelle” e le cose mai dette, poi chiede “per me fai un’eccezione” e ripete che “il tempo corre, lo sai”.

Credits del brano ▸ Artista · Jacopo Sol

· Jacopo Sol ▸ Titolo · un’eccezione

· un’eccezione ▸ Autori · Testo: Jacopo Pio Porporino, Nicola Lazzarin · Musica: Nicola Lazzarin, Stefano Tartaglino

· Testo: Jacopo Pio Porporino, Nicola Lazzarin · Musica: Nicola Lazzarin, Stefano Tartaglino ▸ Produttore · Cripo

Testo di un’eccezione di Jacopo Sol

Te lo immagini quanto avrebbe potuto essere bello,

Se potessimo salvarci noi due illusi irreparabili,

Siamo stati solo quello

E te lo immagini

Se avessi imparato ad usare il cervello

Ci facevamo le lentiggini

Solo per vederci simili

Dimmi, ti immagini?

Avessi imparato ad apprezzare tutta la prudenza che avevi per me

Tutte quelle litigate, ti addormentavi solo dopo aver fatto pace

Ti immagini?

Era bello quel cielo di stelle, ma io guardavo solo te

Non sono mai riuscito a dirtelo, dimostrartelo

Non sono mai stato uno bravo a perdere,

Ma con te, con te avrei fatto un’eccezione

E il tempo corre, lo sai,

E tu non lo puoi rincorrere, fottere,

Ma per me, ti prego, per me fai un’eccezione

Me lo immagino

Tu che scappi da una festa, attacchi di panico

Ti starai dando la colpa

Noi siamo in due però in fondo in un mare poetico non esiste veramente,

ma ci ho creduto veramente.

Dimmi, ti immagini?

Avessi imparato ad apprezzare tutta la prudenza che avevi per me

Tutte quelle litigate, ti addormentavi solo dopo aver fatto pace

Ti immagini? Era bello quel cielo di stelle, ma io guardavo solo te.

Non sono mai riuscito a dirtelo, dimostrartelo

Non sono mai stato uno bravo a perdere

Ma con te, con te avrei fatto un’eccezione

E il tempo corre lo sai,

E tu non lo puoi rincorrere, fottere

Ma per me, ti prego, per me fai un’eccezione

E tutti i pianti,

I sorrisi e le cose che parlano solo di noi

Siamo distanti

Io ci immagino ancora seduti a cenare dai tuoi

Se vuoi puoi cercarmi

E non è mai troppo tardi

Il tempo corre, lo sai

E tu non lo puoi rincorrere, fottere

Ma per me, ti prego, per me fai un’eccezione

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.