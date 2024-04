Jack The Smoker, svelate le collaborazioni e la tracklist dell’album “Sedicinoni”

Jack The Smoker ha svelato le collaborazioni e la tracklist di “Sedicinoni” (Epic Records / Sony Music Italy), il suo nuovo album di inediti in uscita venerdì 19 aprile.

Prodotto interamente da Big Joe, sequenza dopo sequenza, il disco trasforma le barre e i beat in un film che racconta uno spaccato di società ingabbiato nella sua condizione di emarginazione, tra dipendenze, precariato, relazioni complicate, crisi economiche e mancanze.

“Con Big Joe avevamo collaborato più volte negli anni dell’apogeo underground italiano, ma non avevo mai paventato prima l’idea di un lavoro collaborativo.

Il singolo ‘No Problema’ ha reso chiaro a entrambi l’affinità stilistica, che, unita alla conoscenza decennale e a un amore comune per il rap americano, ha posto le basi per la scrittura e produzione di questo disco.

‘Sedicinoni’ è il nostro manifesto del rap, capace di raccontare la realtà in stile cinematografico, senza stereotipi e con emozioni autentiche”.

JACK THE SMOKER, “SEDICINONI”: LA TRACKLIST

All’interno di “Sedicinoni“, di cui riportiamo quaggiù la tracklist, troviamo ben sei featuring. Il primo è con Massimo Pericolo in “Quadrato“, il secondo con Salmo sulle note di “Yes Yes“, il terzo con Nerone, Ensi e Louis Dee in “No Problema RMX“, il quarto con Gemitaiz nel brano “Don’t Push Me“, il quinto con Conway The Machine sulle note di “Funema” e il sesto con Shari in “Spine“.