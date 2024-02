Jack Savoretti annuncia l’uscita di “Miss Italia”, il primo album interamente in italiano

Jack Savoretti annuncia l’uscita di “Miss Italia” (Capitol Records Italy / Universal Music Italia), il suo primo album interamente in italiano, che vedrà la luce il prossimo 10 maggio (qui il pre-order).

“Vorrei che le persone ascoltando questo disco lo percepiscano come un disco di Jack Savoretti, senza pensare a quale sia la lingua in cui canto. È in italiano, ma è Jack Savoretti, non è un disco di Savoretti in italiano”, ci tiene a sottolineare il cantautore italo inglese, che con la musica italiana ha un rapporto davvero speciale.

A dimostrarlo è la sua presenza al Festival di Sanremo 2024 al fianco di Diodato, con il quale nella serata dedicata alle cover ha interpretato “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André, cantautore al quale Savoretti è molto legato, in quanto è stato uno dei pilastri della sua formazione artistica.

Ma non è tutto! Il 22 febbraio uscirà infatti in tutto il mondo “Senza una donna (Without a woman)” di Zucchero in una versione riarrangiata e riprodotta featuring Jack Savoretti.

“Questa canzone mi permise di riunire per la prima volta le mie due identità. Da una parte l’italiano – la lingua di mio padre, che all’epoca io parlavo poco, ma che comprendevo sicuramente meglio dei miei coetanei inglesi – e dall’altra l’inglese, la lingua di mia madre, che la cantava in casa duettando con mio padre. Senza una donna riassumeva la loro unione, il loro rapporto, esattamente come me, metà italiano e metà inglese”.

JACK SAVORETTI TOUR 2024: le DATE

Dopo aver annunciato alcuni appuntamenti live in Gran Bretagna, Germania, Polonia e Svizzera, Jack Savoretti svela anche le prime date italiane del suo nuovo tour, che lo vedrà esibirsi in luoghi davvero unici del nostro Paese.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

Domenica 7 luglio 2024 | Gardone Riviera (BS) @ Tener-A-Mente Festival

Mercoledì 31 luglio 2024 | Marina Di Pietrasanta (LU) @ Teatro La Versiliana

Lunedì 16 dicembre 2024 | Bologna @ Europauditorium

Giovedì 19 dicembre 2024 | Roma @ Auditorium Della Conciliazione