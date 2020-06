J-Ax contro tutti i colleghi cantanti, o quasi. Il rapper nei giorni scorsi era stato il primo ad esporsi in difesa di Sergio Sylvestre dopo le polemiche e gli attacchi, anche razzisti, arrivati all’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi.

L’errore, causato dall’emozione, nel cantare l’Inno di Mameli durante la finale di Coppa Italia (ne abbiamo parlato qui, senza postare il video incriminato ma attraverso le parole del nostro direttore, Massimiliano Longo), aveva scatenato una miriade di insulti, molti anche pesanti e di carattere razzista, all’indirizzo di Sergio. Compreso il commento di Salvini che, come sempre, non si è sottratto all’ennesima occasione per ergersi a difensore degli italiani.

Elodie, Emma Marrone, Nek, Laioung, Federica Carta… questi sono solo alcuni degli artisti che si sono esposti pubblicamente per difendere Sergio Sylvestre (ve li abbiamo riportati qui con le loro dichiarazioni).

Ma J-Ax, che insieme a Nek portò alla vittoria in veste di Tutor Sergio ad Amici, non ci sta e afferma che i grandi nomi della musica, e non è difficile capire a chi si riferisca, non hanno espresso una parola al riguardo per tutelarsi da eventuali polemiche.

Ecco le parole di fuoco del rapper: