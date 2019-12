J-Ax ecco tutte le versioni in uscita del nuovo album, ReAle

J-Ax ReAle è il titolo del nuovo album in uscita il 24 gennaio 2020, un disco ricco di featuring, da Ermal Meta (come vi abbiamo spiegato qui) a Max Pezzali (come svelato dall’artista sulle sue pagine social).

ReAle è il sesto album da solita di J-Ax e arriva a cinque anni di distanza da Il Bello di esser brutti.

J-Ax Reale le versioni in uscita

Il nuovo disco di J-Ax uscirà in diverse versioni. Ci saranno innanzitutto le versioni cd, quella digitale (e streaming ovviamente) e il vinile con due dischi.

La versione deluxe invece conterrà l’album in cd e un blue-ray. Infine è già in pre order la versione Box set più gadget che sarà includerà Cd, blue-ray e sarà impreziosita da una pashmina branderizzata e da delle carte da gioco.

J-Ax, attualmente impegnato per il secondo anno nelle vesti di capo giudice di All Together Now, ha già svelato alcuni dei duetti del disco ovvero quelli con Enrico Ruggeri, con Jake La Furia e con Max Pezzali.

Il nostro sito invece vi ha svelato in anteprima che nel disco saranno presenti anche Ermal Meta e Il Cile.

Per entrambi non è la prima collaborazione con Ax. Il primo lo ha ospitato a inizio anno nel suo singolo mentre Il Cile è stato co-artefice del successo della hit Maria Salvador.