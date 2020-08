J-Ax e Fabri Fibra per la prima volta insieme nel remix del successo Djomb

J-Ax e Fabri Fibra fanno un annuncio a sorpresa per il rap italiano.

J-Ax e Fabri Fibra stanno per pubblicare un nuovo singolo insieme, il remix di Djomb feat. Sheubo di Bosh.

Il brano verrà rilasciato lunedì 10 agosto.

Non sono state date altre informazioni per il momento, solo i post sui social dei due rapper con una foto che li ritrae insieme.

Si tratta della prima collaborazione ufficiale tra J-Ax e Fabri Fibra, anche se già in passato avevano preso a progetti corali insieme. Due esponenti del rap italiano già dagli anni ’90 che ora, per la gioia dei tantissimi fan, finalmente mettono in cantiere un progetto insieme.

J-Ax, per l’estate 2020, aveva già lanciato in radio il singolo Una Voglia Assurda (leggi qui) il cui video, pubblicato lo scorso 8 giugno, ha raggiunto quasi 8 milioni di view.

Fabri Fibra invece arriva da un periodo di silenzio musicale. Il suo ultimo album di inediti, infatti, è Fenomeno pubblicato nel 2017, seguito nel 2019 dalla raccolta Il tempo vola 2002-2020. Nel 2020 è uscito con Mal di Testa (collaborazione contenuta nell’album di Elodie, leggi qui) e Monolocale di Francesca Michielin (qui).

Il brano scelto da J-Ax e Fabri Fibra, Djomb, è forte delle sue oltre 41 milioni di visualizzazioni su youtube in soli due mesi. E’ del rapper francese Bosh classe 1993. Questo è il primo grande successo dell’artista che ha raggiunto il numero 1 in classifica sia in Francia, sia in Belgio e l’11° nella chart svizzera.

Il singolo è estratto dal secondo album di Bosh intitolato Synkinisi pubblicato nel 2020.

BOSH – DJOMB – VIDEO