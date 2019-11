J-Ax: è arrivato il momento di togliersi la maschera con... “Reale”!

J-Ax Reale. Lo Zio Ax ha deciso di togliersi la maschera. O almeno così lascia intuire dal video promo che annuncia l’uscita nel 2020 del nuovo album, Reale, parola dal doppio significato ma anche scomponibile in Re Ale (Alessandro è il vero nome del rapper).

Il prossimo anno l’ex Articolo 31 compirà 48 anni, ma forse mai come in questo periodo ha trovato la quadra del cerchio, riuscendo con la propria musica a ritrovare quella serenità personale che lo ha reso un uomo nuovo e, al tempo stesso, quell’energia che sul palco si traduce concerto dopo concerto, canzone dopo canzone, in un momento di pura esaltazione di massa (Qui la nostra breve intervista realizzata in occasione del Seat Music Awards e Qui il racconto del concerto di Legnano della scorsa estate).

J-AX REALE

J-Ax ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto con un videomessaggio postato sui propri canali social inizialmente con una maschera e una voce camuffata.

“E’ arrivato il momento di togliersi la maschera: Reale, il mio disco!”

Il messaggio si chiude con la scritta Coming Soon, ma a questo punto l’attesa non può che crescere.

L’ultimo album da solista di J-Ax, prima della fortunata parentesi con Fedez, risale al 2015.

Il 27 gennaio di quell’anno uscì Il Bello di Esser Brutti, anticipato dal singolo Uno di Quei Giorni in duetto con Nina Zilli e che ottenne ben 3 dischi di platino raggiungendo la vetta della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Dall’album furono tratti numerosi singoli tra cui il fortunato Maria Salvador (feat. Il Cile) che conquistò l’estate di quell’anno.

Negli ultimi mesi J-Ax non ha lesinato collaborazioni. Attualmente si trova in radio, oltre che con la sua Ostia Lido che ha dominato le charts estive, anche con Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat, BoomDaBash e Tu e D’Io con Danti e Nina Zilli.

A questo punto non ci resta che attendere l’annuncio del primo singolo che c’è chi scommette possa arrivare prima della fine del 2019.