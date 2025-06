Ivan Granatino: nel nuovo singolo “Sapurito” un cocktail di jazz-funk, soul e musica latina

Già disponibile sia su YouTube che in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Sapurito è il nuovo singolo di Ivan Granatino, che torna con un brano in cui il jazz-funk incontra il soul e la musica latina, per poi fondersi con la matrice napoletana che contraddistingue la produzione musicale dell’artista, da sempre amante della sperimentazione e restio a seguire le mode.

Ed ecco che il suo approccio alla musica si basa per lo più sulla ricerca e sulla reinterpretazione di sonorità del passato, che ripropone con un sound fresco e originale.

“Cambio, sperimento, scopro, sbaglio, faccio bene… non saprei… Amo la musica in quanto tale perché mi permette di esprimere al meglio quello che in un preciso momento sento o scopro”, ha dichiarato Ivan Granatino a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Non mi pongo limiti, non seguo logiche prestabilite e, forse, è proprio questo che mi rende sempre curioso”.

IVAN GRANATINO, “SAPURITO”

Scritto e prodotto dallo stesso Ivan Granatino, insieme a Daniele Chiarolanza e Vicenzo Pezzella, in arte Vinz Turner, il brano è accompagnato da un videoclip per la regia di Luciano Filangeri.