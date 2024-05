Ivan Granatino si racconta intimamente nel nuovo album “Famiglia”

Venerdì 31 maggio esce il nuovo album dell’artista napoletano Ivan Granatino, “Famiglia” (distribuito da Believe). Il disco sarà disponibile in digitale da subito e in formato fisico – vinile compreso – a partire dal 14 giugno. È possibile preordinarlo al seguente link.

Il progetto è stato anticipato dai due singoli “Bella comme ‘a te” e “Core e core” feat. Silvia Uran. Tra l’altro, il primo brano citato è diventato virale su TikTok, posizionandosi al #5 della classifica “Hot 50 Italia” con oltre 150.000 video sulla piattaforma.

IVAN GRANATINO, “FAMIGLIA”

“Famiglia” è un disco intimo e personale e nasce dal legame profondo che lega Ivan Granatino alla sua intera famiglia e ai suoi amici, senza dimenticare i fan e la musica. Per l’artista, ogni elemento citato è per lui linfa vitale.

È un disco che parla soprattutto d’amore, paragonato ad un diamante, dove ogni suo pezzo riflette colori, scintille e riflessi differenti.

Ivan Granatino lo racconta così: «Ho voluto condividere con il pubblico gli aspetti più intimi del mio vissuto. L’ho chiamato così perché per me “Famiglia” è quel luogo protetto dove puoi condividere i tuoi segreti più intimi, dove non hai filtri perché sai bene che chi ti ama non ti giudica, ti dice esattamente le cose come stanno e condivide con te il bello e il brutto della vita».

E conclude con una frase forte: «“Famiglia” è il mio mondo: i miei affetti più cari, i miei fan, la mia musica, il mio team e gli amici di sempre».

In questi mesi, inoltre, Ivan Granatino è partito in tour con il suo “Viene appriesso a me Tour 2024“, partito a febbraio a Roma e che si concluderà all’Arena Flegrea di Napoli il prossimo 14 settembre, in occasione del suo quarantesimo compleanno.