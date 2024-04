Arriva anche in radio Bella comme ‘a te, il brano di Ivan Granatino dedicato alla moglie

Ivan Granatino Bella comme ‘a te testo e significato del brano del poliedrico artista napoletano da settimane nella Top 5 dei brani più virali su TikTok con più di 100.000 video creati sulla piattaforma.

A un mese dall’uscita il nuovo singolo di Granatino arriva anche nelle radio italiane

Ivan granatino bella comme ‘a te significato del brano

Il brano è prodotto da Napule Allucca e distribuito da Believe mentre alla regia del videoclip c’è lo sceneggiatore, regista e attore Marco D’Amore.

“Bella comme ‘a te” è un pezzo romantico e sincero con cui Ivan Granatino celebra la sua compagna di vita, a cui si sente indissolubilmente legato. Il singolo, scritto da Ivan e Armovan, è nato durante un momento di grande difficoltà, mentre la moglie di Granatino era in ospedale.

Il testo del cantautore celebra quel dono meraviglioso che è la famiglia e ringrazia il destino che gli ha messo accanto a una donna che lo supporta in ogni momento della vita.

Questo pezzo, i cui arrangiamenti sono affidati a Vinz Turner, anticipa il nuovo progetto discografico di prossima uscita.

Ivan Granatino è attualmente in giro per l’Italia con il suo “Viene appriesso a me Tour 2024”, affidato a Napule Allucca con l’organizzazione di Nemo Hub. Queste le prossime date:

8 aprile Teatro Orfeo – Taranto

9 aprile Multisala UCI Showville – Bari

18 aprile Viper Club – Firenze

14 settembre Arena Flegrea – Napoli

IVAN GRANATINO BELLA COMME ‘A TE TESTO

A matina l’addore e Cafè d’into o lietto e ma accarizze

Cu na mano me lieve e cuperte e cu nato e cose triste

Sento o core e se stutà e cu nu poco e te mo faje appiccià

Na vita na vita sana nun a vivo senza e te cu te stammore è overo

Bella comma a te ca si ma meraviglia pure si te ngazze

Bella comma a te ca pure quanto suoffre puorte o sole ngaccià

Bella comma a te sulo chisti figlie ca me regalato

Sta famiglia e na catena ce lega

ma assett e guard mentr accuonce e panne

pare e vere nu tramont d’estate

triste ma belle pe troppi ricordi

te resso ‘ o meglio pe quanto si forte

quando ma abbraccie indo o lietto

pare ca torno inte bracce e mammà

tu me faje omme ma torno criaturo

Sto cammenanno e me pare e vulà

so sule nummre l’anne

eternamente grato sulo a te

ca me sciglie

miezze a tanti problemi ma arrpiglie

si te veco e mangia a tavola che figlie ca ta assumiglieno

Bella comma a te ca si ma meraviglia pure si te ngazze

Bella comma a te ca pure quanto suoffre puorte o sole ngaccià

Bella comma a te sulo chisti figlie ca me regalato

Sta famiglia e na catena ce lega

Bella comma a te ca me saje fa felice sulo che messaggi

Bella comma a te ca miezzo a via me firmo sulo pe nu vaso

Bella comma a te ca dinte è fotografie viene chiu bella e late

Stu destino è na catena c’è lega

Nun song n’eroe so na persona tale quale a late

me metto paura da fine

Pecche a veco na cosa misteriosa

Nun o sacce chello ca succere a chellata parte

Ma a cosa importante è o curaggio o curaggio e piglià o sopravvento

E si nun fosse po delore e perdere a famiglia fosse pronto a muri pure mo

Tranquillo sereno senza pensieri