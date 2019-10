Ivan Costa da Venezia conquista il Sud America a ritmo di bachata

Ivan Costa è il primo italiano che è riuscito ad ottenere successo e popolarità negli Stati Uniti ed in Sud America reinterpretando la melodia italiana in chiave latinoamericana. Ivan spazia dal pop latino ed urban alla bachata, genere in cui è stato soprannominato il pioniere dello stile italiano.

Molti i numeri che il dj e cantante di Venezia ha già fatto registrare:

Il suo ultimo EP Ven Nami ha già raggiunto, a pochi mesi dall’uscita, mezzo milione di ascolti sulle piattaforme streaming e sommando i singoli precedenti supera i 4 milioni di ascolti.

E’ amato dai curatori di Spotify America e i suoi lavori vengono inseriti regolarmente in rotazione nelle playlist ufficiali. Per esempio:

Onda Tropical (migliori uscite tropicali),

Bachata Lovers (Top 50 mondiale Bachata),

Bachata Rising (migliori uscite Bachata) in cui per due volte è stato al primo posto con la foto di copertina della playlist dedicata, rappresentando il genere a livello mondiale.

Il singolo Te amo y te amare ha superato 1 milione di ascolti aggiudicandosi anche la TOP 50 del genere su Spotify.

Ivan Costa ha dichiarato in un’intervista a VeneziaToday:

La mia scelta del ritmo di bachata è semplice, in Italia è visto come genere da ballo, negli Stati Uniti e in America Latina invece è il genere romantico per eccellenza, è la nostra ballata, la musica da dedicare alle belle donne.



Quello che faccio è cantare l’amore con un battito di cuore diverso. (…) mi riconosco in quel genere, che mi permette di esprimere il mio lato romantico. Un genere in cui ormai sono riconosciuto in Sud America.