Italia Loves Romagna: la musica non porta rancore e raccoglie 1.800.000 € per le popolazioni colpite dall’alluvione

Italia Loves Romagna. Il grande concerto evento che raccoglieva fondi in favore delle popolazioni alluvionate della Romagna ha fatto centro sia per quel che riguarda i soldi raccolti che in televisione dove ha ottenuto oltre 30,8% e 3.450.000 telespettatori.

Oltre 40.000 biglietti venduti al momento dell’apertura dei cancelli (a cui, per il bilancio definitivo, andranno aggiunti quelli venduti al botteghino), pari a circa 1,8 milioni di Euro che saranno interamente destinati alla ricostruzione, al netto dell’IVA e dei diritti SIAE. Un patrimonio che, come detto dal Presidente Stefano Bonaccini, la sua Regione ha saputo dimostrare di essere in grado di rendere con gli interessi. Lo ha già fatto 11 anni dopo il terremoto e lo saprà fare anche questa volta.

E come 11 anni fa l’Italia amò l’Emilia (ricordate Italia Loves Emilia sempre al Campovolo?), oggi l’Italia ama la Romagna.

Un successo per la beneficenza e per gli artisti che si sono messi a disposizione. Da Laura Pausini, Zucchero e Gianni Morandi che in queste terre ci sono nati, ad Andrea Bocelli che, come ha ricordato sia in diretta TV e in sala stampa, qui ci ha vissuto 6 anni della sua fanciullezza. Ligabue, emiliano anche lui, che è stato il primo a scegliere il Campo Volo per fare un concerto vicino a casa sua.

Artisti che hanno scritto il proprio pezzo di storia della musica italiana. Max Pezzali che da 30 anni è uno della nostra compagnia con cui cantiamo a squarciagola tutte le sue canzoni. La delicatezza di Elisa, l’energia di Emma, la forza interpretativa di Fiorella Mannoia e di Giorgia che, dopo Una nessuna e centomila (con la Pausini) sono ancora qui. La personalità dei Negramaro che non dimenticano le Marche, fortemente danneggiata dalla stessa alluvione (eh no, non è stata una gaffe quella di Giuliano Sangiorgi che sapeva benissimo la destinazione del concerto).

La nuova generazione che ha già un buon curriculum alle spalle. Elodie, Salmo, Irama & Rkomi fino a arrivare alle scoperte degli ultimi anni.

Tananai che con la sua umiltà e i suoi occhi sorridenti ha duettato con due grandi, Max Pezzali e Ligabue, entrando in punta di piedi e lasciandosi concedere il suo giusto spazio.

Madame e Blanco, due giovanissimi che si tanno facendo avanti nella musica con grande personalità e determinazione.

Ecco le dichiarazioni di alcuni di loro a cui si aggiunge la voce comune di tutti: continuiamo a donare.

LAURA PAUSINI

Essere qui è un onore oltre che un piacere, da sempre porto l’orgoglio per la mia terra in giro per il mondo e farlo in questa occasione è per me la cosa più naturale del mondo, è un atto dovuto. Da quando è accaduta questa tragedia ho cercato di aiutare non solo personalmente, ma dando anche la disponibilità a esserci in tutte le occasioni che potessero dare un aiuto concreto agli abitanti della mia Romagna. Oggi tutto è cambiato in questa terra meravigliosa, ma non è cambiata la forza e la determinazione della mia gente che con grandissima fatica cerca di rialzarsi, senza mollare mai. E oggi il mio pensiero va a tutti loro, compresi i miei familiari e i miei amici di scuola coinvolti. Sto per partire per la mia nuova avventura live dopo 4 anni, ma tornare in scena partendo da questo concerto benefico avendo la possibilità di mettere a disposizione la mia voce per le nostre zone così colpite, mi commuove profondamente. Torno sul palco per loro e a loro dedico tutta la mia voce.

GIORGIA

Ancora una volta ci ritroviamo insieme proprio dove eravamo esattamente un anno fa e anche in quel caso celebravamo la solidarietà e l’unione in nome della musica. stasera è importante ricordarci che la cara Romagna ha bisogno di tutti noi per rialzarsi dall’alluvione, e anche una piccola donazione può fare la differenza se sommata a tutte le altre, ogni voce è importante soprattutto quando si unisce con le altre.

BLANCO

Partecipare a questo evento è molto importante per me, il mio invito per tutte le persone che ci guarderanno qui e da casa è quello di donare per questa causa, la musica ha il potere di trasmettere emozioni riuscendo a unire le persone e sono molto felice di poter dare un contributo attraverso questa splendida iniziativa.

Ricordiamo che tutti i cantanti hanno preso parte all’evento a titolo gratuito e, al netto di IVA e SIAE, il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza grazie agli sponsor che hanno coperto i costi vivi.

ITALIA LOVES ROMAGNA – DONAZIONI

Per chi volesse donare, queste sono tutte le informazioni utili:

La campagna di raccolta fondi “Italia loves Romagna” è attiva e si concluderà il 5 luglio.

Sarà possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538.

La campagna è sostenuta da Rai per la Sostenibilità – ESG.

Campagna Numerazione Solidale “Italia loves Romagna”

Periodo: fino al 5 luglio

Numero Solidale: 45538

Donazioni:

2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali;

5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny;

5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile;

Sarà possibile donare anche:

su sito: www.antoniano.it

con bonifico bancario sul conto corrente di Intesa Sanpaolo intestato a: Provincia S. Antonio dei Frati Minori Antoniano, Iban: IT16T0306909606100000196876, Causale: ITALIA LOVES ROMAGNA.

L’Antoniano di Bologna è partner tecnico della raccolta fondi in favore dell’Associazione “Italia Loves Romagna”.

Una chicca dalla sala stampa: Gianni Morandi e Andrea Bocelli cantano Romagna Mia.