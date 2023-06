Italia Loves Romagna: programma, orari e donazioni del concerto benefico di Reggio Emilia

Mancano pochi giorni al concerto evento Italia Loves Romagna – Il Concerto, l’evento che si terrà sabato 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Un palco eccezionale che ospiterà, in ordine alfabetico:

Blanco

Andrea Bocelli

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Irama & Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Al cast di artisti si aggiungeranno Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagiani.

Italia Loves Romagna – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.30

Inoltre, sempre dalle 20.30 ma su Raiplay, ci sarà Italia Loves Romagna – Il Backstage condotto da Andrea Delogu.

Presidente della Regione Emilia Romagna

Queste le dichiarazioni del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini:

Il concerto di sabato prossimo è una prova della straordinaria solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato un’area che comprende tutti gli Appennini dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Rimini, colpiti da più di mille frane, e oltre a 750 strade interrotte parzialmente o totalmente. Con una prima stima dei danni causati che arriva a 8,8 miliardi di euro.

“ITALIA LOVES ROMAGNA” contribuirà in maniera importante sia alla ricostruzione, sia a tenere i riflettori accesi su comunità e persone che chiedono di poter ripartire. Nello specifico i fondi raccolti grazie al concerto verranno destinati a progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna.

Undici anni fa il sisma fu una tragedia immane ma l’Emilia si è rialzata, e proprio Campovolo fu teatro di un immenso moto solidale, con una partecipazione senza precedenti. Non ho dubbi che anche stavolta in tanti vorranno essere accanto alla Romagna: insieme abbiamo ricostruito l’Emilia, lo stesso faremo in Romagna”.

