Esce il 25 febbraio , dopo il ritorno a Sanremo, il nuovo album di Irama

Sanremo 2022 Irama nuovo album in arrivo per il cantautore dopo il ritorno sul palco dell’Ariston. Il titolo dell’album è Il giorno in cui ho smesso di pensare.

Irama torna quest’anno per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Ovunque sarai. Filippo ha infatti debuttato tra i giovani nel 2016 per poi tornare, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, nel 2019 e nel 2020.

Qualche settimana dopo la partecipazione alla kermesse arriverà nei negozi anche il nuovo progetto discografico di Irama.

Irama Nuovo album

Ad oggi sono quattro i dischi che compongono la discografia del cantautore. Nel 2022, il nuovo disco, il quinto in sette anni di carriera.

Dopo Cosa resterà del 2016, Plume del 2018 (certificato con il triplo disco di platino), Giovani del 2018 (e la ristampa Giovani per sempre del 2019, Disco di platino) e l’EP Crepe del 2020 (disco di platino) arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il 25 febbraio 2022 per Atlantic/Warner Music Il giorno in cui ho smesso di pensare, progetto che ovviamente conterrà anche il brano di Sanremo 2022, Ovunque sarai.

Il giorno in cui ho smesso di pensare

Irama ha annunciato sui social il nuovo disco con un video che lo vede cadere da un palazzo. Ad accompagnare le immagini queste parole:

La verità, la verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi.

Non una lacrima, non una parola, non un gesto per favore.

Non cercare di afferrarmi, non ho bisogno del tuo aiuto.

Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne,

quello che sono veramente.

Per rinascere a volte devi spegnere la luce all’universo

io l’ho fatto e credimi i mostri non sono quelli del buio.

Quando il sole che spacca l’orizzonte,

la mia ombra è sempre più vicina alla strada

è giorno… il giorno in cui ho smesso di pensare.