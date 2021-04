Irama a RTL 102.5: “La cosa bella è cercare di attingere da diverse fonti artistiche facendole proprie, rendendole uniche”

Irama il 5 aprile è stato protagonista di Suite 102.5 in prime time su RTL, in un appuntamento esclusivo in cui ha presentato dal vivo alcuni brani del suo repertorio.

Al mattino, invece, ospite di Non Stop News di Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti ha parlato a 360 gradi del suo presente.

“Sono molto carico, sarà una realtà diversa e più intima. Da queste realtà nasce molta sincerità, mi metterò a nudo e le canzoni parleranno per me.”

IRAMA A RTL 102.5

“Ho sempre voluto fare questo, fin da bambino, e la prima canzone l’ho scritta quando avevo 7 anni. Non ho mai avuto un piano B e, avendo sempre voluto fare musica, è stato per me naturale cercare di parlare a più persone possibili: ho ancora tanto da imparare, ma ho anche tanto da dare.”

Queste alcune delle dichiarazioni di Irama, già disco d’oro con La Genesi del Tuo Colore. L’artista ha, poi, parlato delle influenze artistiche che lo hanno guidato.

“Musicalmente parlando sono sempre stato tra due mondi. Da un lato sono cresciuto con il cantautorato italiano e con artisti come Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini. Quando li ascoltavo da piccolo, per me era come se raccontassero delle storie e poi, crescendo, ho cominciato a capire meglio il significato di certe canzoni e ho cercato di assorbirli sempre di più. Dall’altro la cultura hip-hop mi ha contaminato totalmente attraverso l’ascolto di artisti come Eminem, Kendrick Lamar e Stromae. La cosa bella è cercare di attingere da diverse fonti artistiche facendole proprie, rendendole uniche, senza imitare ma assorbendole, reinterpretandole e raccontandole poi nella propria forma. Cerco di essere autentico, nel bene e nel male. Penso sia fondamentale perché la verità artistica è la cosa più importante. La consapevolezza di se stessi, dei propri limiti, il non aver paura di mettersi a nudo. Spero tutto questo mi accompagni per sempre.”

Il brano di Irama è stato selezionato dai fans dell’Eurovision Song Contest per rappresentare il nostro paese all’OGAE Second Chance. Una manifestazione in cui il look conta e parecchio…