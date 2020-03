#iosuonodacasa è ufficalmente partito ed il calendario è finalmente online.

Da un’idea di Franco Zanetti, direttore del sito di informazione musicale Rockol, entusiasticamente rilanciata dal nostro direttore, Massimiliano Longo e prontamente raccolta da altre importanti testate musicali online (Frequenzaitaliana, Musicadalpalco, Newsic, Ondefunky, Onstage e OM – Optimagazine), è nato #iosuonodacasa.

Si tratta di un progetto pensato per dare la massima visibilità alle molte iniziative spontanee che stanno nascendo, in giro per l’Italia, da parte di artisti della musica che realizzano concerti “casalinghi” da diffondere via social, per sostituire per quanto possibile i concerti dal vivo che sono attualmente sospesi in tutta Italia.

#iosuonodacasa Come funziona…

Tutti gli artisti potranno comunicare giorno e ora della propria performance domestica all’indirizzo email iosuonodacasa@gmail.com.

Domani saranno pubblicati i dettagli dell’iniziativa e, sopratutto, il numero unico verso cui si potrà invitare i propri follower/spettatori ad effettuare donazioni e microdonazioni.

Infatti le uniche due condizioni per essere inseriti nel calendario di #iosuonodacasa saranno usare l’hashtag dell’iniziativa e sensibilizzare i propri spettatori verso l’importanza delle donazioni.

Il calendario

12 marzo, ore 16: Gianna Nannini, www.instagram.com/officialnannini

12 marzo, ore 18: Gigi D’Alessio, https://www.instagram.com/gigidalessioreal/,

12 marzo, ore 21: The Niro, https://www.instagram.com/theniro_official/

13 marzo, ore 17: Alex Britti (lezioni di chitarra), https://www.instagram.com/alex_britti

13 marzo, ore 17: Cabrio, https://www.instagram.com/cabrio_official/

13 marzo, ore 18: Enrico Nigiotti, www.instagram.com/enriconigiotti/

13 marzo, ore 20: Giuseppina Torre, www.facebook.com/giuseppinatorreofficial

13 marzo, ore 21: Marco Masini, www.instagram.com/marcomasini_official/

15 marzo, ore 16: Matteo Faustini, www.instagram.com/matteodaslegare

15 marzo, ore 17: Cento, https://www.instagram.com/cento_storie/

(calendario aggiornato alle 23 dell’11 marzo 2020)