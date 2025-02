L’assistente capo della guardia penitenziaria, Alessandro Rea, trionfa a Io Canto Senior

La prima edizione di Io canto Senior, programma condotto sulle reti Mediaset da Gerry Scotti e dedicato alle voci over 45, ha il suo vincitore… Alessandro Rea.

Venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la finalissima di Io Canto Senior, il talent show con la direzione artistica di Roberto Cenci. A trionfare è stato Alessandro Rea, che ha battuto gli altri finalisti, conquistando il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

A decretare la vittoria è stata la super giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, affiancati dal quinto giudice Chiara Tortorella e dal voto del pubblico in studio, formato da cento persone.

Il percorso di Alessandro Rea nella finale di io canto senior

La finale è stata una vera maratona musicale, con dodici concorrenti in gara. Dopo la prima manche, Alessandro si trovava a metà classifica, ma con una performance intensa è riuscito a risalire la graduatoria. Il duetto con Fausto Leali su Kiss e l’interpretazione del suo cavallo di battaglia, Delilah di Tom Jones, hanno conquistato pubblico e giuria, permettendogli di raggiungere la vetta con 160 punti.

Questa la classifica finale della prima edizione di Io Canto Senior:

Alessandro Rea – 160 punti

– 160 punti Saba De Rossi – 113 punti

– 113 punti Giorgio Zuccolo – 107 punti

– 107 punti Gabriele Paolucci – 95 punti

Chi è Alessandro Rea?

Alessandro Rea, 47 anni, è assistente capo della polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia, a Roma. Sin da bambino ha coltivato la passione per la musica e un aneddoto raccontato dalla madre in diretta ha emozionato il pubblico: a due anni, scappò di casa con una chitarrina per cantare una serenata alla nonna.

Nonostante il talento, la vita lo ha portato a scegliere una strada diversa dalla musica. Tuttavia, è stata proprio sua madre a convincerlo a partecipare ai casting di Io Canto Senior, segnalandogli il programma e spingendolo a iscriversi. “Non volevo iniziare questo percorso, ma una volta convinto, è stata un’esperienza incredibile”, ha dichiarato Alessandro dopo la vittoria.

L’uomo ha chiuso la serata dedicando la sua ultima esibizione, My way d Frank Sinatra , al padre.

Appuntamento alla seconda edizione del programma… la finale della prima edizione è stata seguita da 2.159.000 con il 15,94% di share.