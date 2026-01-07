7 Gennaio 2026
di
Alessandro Genovese
7 Gennaio 2026

Inverno feat Ethan in “Non sento più niente” cerca il desiderio di tornare a percepire qualcosa

Il brano fa parte del primo atto del nuovo percorso artistico di INVERNO — ACT I

il nuovo singolo di Inverno feat Ethan è Non sento più niente
Non sento più niente è il nuovo singolo di Inverno feat Ethan, fuori dal 9 gennaio.

Un brano electro experimental pop che esplora l’anestesia emotiva e il desiderio frustrato di tornare a percepire qualcosa, anche il dolore.

Inverno feat Ethan – Non sento più niente

Il brano nasce dall’incontro tra due mondi artistici affini ma distinti, uniti da una ricerca sonora libera e dalla necessità di superare i confini delle strutture pop tradizionali. Il sound è fresco e tagliente ma allo stesso tempo fisico, intimo e fortemente club-oriented, si muove tra pop, baile funk ed elettronica sperimentale. Una tensione costante tra distanza emotiva e bisogno di contatto attraversa l’intero brano.

I testi si muovono in modo frammentato e istintivo, alternando italiano, inglese e portoghese, e diventano spazio di dialogo tra le identità dei due artisti. Non si tratta solo di scelte stilistiche ma le lingue differenti sono strumenti espressivi che riflettono vissuti personali, contaminazioni culturali e una scrittura che cambia forma seguendo lo stato emotivo.

Non sento più niente è una traccia che non cerca risposte. Resta sospesa in quello spazio emotivo in cui l’assenza di sensazioni diventa essa stessa un grido. Un brano che si ascolta con il corpo prima ancora che con la mente.

Act I Bacio sulla fronte / ijwbybb

Il 28 novembre 2025 è uscito il primo atto del nuovo percorso artistico di INVERNO — ACT I, primo di tre capitoli che si concluderanno a marzo 2026.

Il progetto totale includerà collaborazioni con Ethan (Non sento più niente), Rookley, Jolly Damper, nvct e scritture condivise con Dacota e Forse Danzica.

Il primo atto segna la nuova direzione del progetto: testi introspettivi, sound sperimentale, drammaticità e corpo come simbolo di gabbia, muro, stanza, ma anche liberazione e accettazione.

Il corpo è parte integrante del progetto: non solo veicolo della voce, ma superficie sensibile che reagisce agli stati mentali e li traduce in suono e immagine. La musica di Inverno racconta vulnerabilità, salute mentale e identità in modo fisico e sensoriale, più che
narrativo.

Bacio sulla fronte racconta l’impossibilità di amare quando si lotta quotidianamente contro la depressione e l’apatia, anche di fronte all’amore più puro. Un brano immersivo, emotivo e viscerale.

ijwbybb, invece, scritto nel 2023, è stato il primo brano che ha definito la direzione sonora di Inverno: diverso, ma essenziale nella sua evoluzione artistica.

Entrambi i brani sono scritti da Francesca Rigoni (Inverno) e prodotti da Vincenzo De Fraia.

Immagine di copertina di Andrea Jean Varraud

