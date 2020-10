Ha preso il via sabato 17 ottobre Indie Jungle, il programma di Sky Arte che per 12 settimane propone concerti e approfondimenti sugli artisti rappresentanti della nuova musica italiana.

Gli autori della musica indie italiana si raccontano così attraverso speciali interviste e si esibiscono in esclusive session musicali per Sky Arte. Esclusive serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato racconto che rende questi live anche dei veri e propri mini documentari.

Indie Jungle è in onda su Sky Arte il sabato alle ore 20.30 e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. La puntata integrale sarà inoltre visibile in streaming sul video portale di Sky https://video.sky.it/, per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

Indie Jungle è un programma ideato e scritto da Massimiliano De Carolis e Fabio Luzietti, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini.

INDIE JUNGLE

La prima puntata ha visto protagonista Frah Quintale. Ecco i prossimi.

Fulminacci in onda il 24 ottobre

Calibro 35 in onda il 31 ottobre

Coma Cose in onda il 7 novembre

La Rappresentante di Lista in onda il 14 novembre

Gazzelle in onda il 21 novembre

Ghemon in onda il 28 novembre

Eugenio in via di Gioia in onda il 5 dicembre

Colapesce Dimartino in onda il 12 dicembre

Selton in onda il 19 dicembre

Lucio Corsi in onda il 9 gennaio

Lucio Leoni in onda il 16 gennaio

Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il polo multimediale Spazio Rossellini a Roma.

