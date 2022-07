8blevrai: tutto quello che c’è da sapere su Immigrato, il primo EP di 8blevrai (cover, audio e tracklist)

Uscirà questo venerdì 15 luglio (Sony Music Italy/Epic) in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il primo EP di 8blevrai, intitolato Immigrato. L’EP (già disponibile in pre-save) arriva a poche settimane di distanza dalla pubblicazione di Poveri Stronzi, che ha anticipato il progetto, dando il via al nuovo capitolo del percorso dell’artista.

Il progetto di 8blevrai, uno degli artisti rap più promettenti della scena italiana, si compone anche di un altro importante elemento. Mercoledì 20 luglio, in parallelo alla pubblicazione del progetto, uscirà infatti anche un documentario interamente girato in Marocco durante il periodo del Ramadan. All’interno del documentario, diretto da Fabrizio Conte, 8blevrai ci parlerà, traducendolo in immagini, del forte rapporto con la sua terra d’origine. L’artista mostra la sua famiglia, i suoi amici, i luoghi che ha frequentato, mettendosi a nudo e lasciando spazio anche al racconto di un passato particolarmente difficile.

Nel documentario assisteremo anche al drammatico racconto degli harraga, che scappano con ogni mezzo dal Paese in cerca di un futuro migliore, e di chi, invece, non lascerebbe mai la sua terra.

Cosa troveremo in Immigrato di 8blevrai: la tracklist

La pubblicazione di questo progetto per 8blevrai arriva dopo importanti collaborazioni con artisti del calibro di Jake La Furia, Paky e Rhove.

Il suo EP è un racconto di vita autentico che il giovane artista, attraverso il suo linguaggio, traduce e mette a disposizione del suo pubblico.

La tracklist dell’EP si compone di 6 pezzo e si apre con il brano omonimo Immigrato, un pezzo malinconico in cui 8blevrai diventa la voce di chi decide, nonostante la paura e le incertezze, di lasciare il proprio Paese d’origine e affidarsi al mare, per cercare una terra e un futuro migliore. La canzone, prodotta da Big Fish, contiene uno speciale campionamento di L’Italiano di Toto Cotugno.

Nel disco sono incluse anche Miami Coco, caratterizzata da un beat ipnotico e da un testo che porta immediatamente l’ascoltatore nelle situazioni e nell’immaginario tipici della celebre città della Florida; Oh Mama, prodotta da TY1; Robe da Maranza, un brano che racconta di vita di strada, di provincie e periferie. Ancora Fama & Fame, prodotto da Dj Shocca, è invece un brano ruvido e dal flow serrato, in cui 8blevrai racconta al meglio il mood e le intenzioni di questo suo nuovo progetto discografico. Infine Poveri stronzi, prodotto da Big Fish, in cui è raccontata l’ipocrisia della società in cui viviamo.