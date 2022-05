Immanuel Casto torna con un album che farà, ancora, discutere... "Malcostume"

Immanuel Casto nuovo album in arrivo! Manuel Cuni, meglio noto come Immanuel Casto o Casto divo per i fan, è il cantautore e game designer italiano che, con all’attivo 4 album in studio, 15 giochi da tavolo, una biografia per Tsunami Edizioni scritta da Max Ribaric e 6 tour nazionali alle spalle, è riuscito con la trasgressione e la provocazione a far passare nei suoi brani temi molto importanti.

Ora, a distanza di 7 anni dall’ultimo disco di inedito, il Casto divo torna con un disco, Malcostume, in uscita il 10 giugno per Freak&Chic in distribuzione Artist First, che vede la produzione di Stefano ‘Keen’ Maggiore e Romina Falconi.

Immanuel Casto nuovo album – Malcostume

Nel progetto saranno contenuti anche gli ultimi due singoli lanciati nei mesi scorsi, D!CKPIC e PIENA feat KARMA B.

Per lanciare il disco Immanuel ha scelto non uno ma ben due singoli. Da una parte Wasabi Shock, un brano “sesssualmente attivo” che ci riporta alle atmosfere dei brani degli esordi di Immanuel Casto. Dall’altra Amore ariano, un pezzo dissacrante e provocatorio, accompagnato da un video che farà sicuramente discutere, nel cui testo il cantautore si mette nei panni della persona razzista con citazioni storiche che non passeranno inosservate.

Nel disco anche un duetto con la compagna artistica, Romina Falconi, sulle note di Insegnami la vita, e un outro parlato sul senso di realizzare un disco al giorno d’oggi, Cloruro di vinile. Questa la tracklist:

Eternit (intro) Piena feat. Karma B Wasabi Shock Insegnami la vita feat. Romina Falconi Amore Ariano Sangue e incenso D!CKPIC Almeno non è gay BB & Chems Cloruro di vinile (outro)

Immanuel Casto è pronto anche a tornare in tour con un live prodotto da Freak&Chic e Barley Artsì. Queste le prime date del CASTO DIVO SUMMER TOUR:

12.06 Magnolia – MILANO

30.06 Botanique – BOLOGNA

09.07 Parco della Musica – PADOVA

13.07 Eur Social Park – ROMA

21.07 – Ultravox – FIRENZE

13.08 Festa Radio – BRESCIA

Il live sarà un vero e proprio show, in full band e con un corpo di ballo, durante il quale alcuni brani di Malcostume verranno proposti per la prima volta dal vivo, oltre a essere l’occasione per celebrare i recenti dieci anni di ADULT MUSIC, disco della consacrazione del suo manifesto porn groove in chiave pop.