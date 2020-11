IMAGinACTION si presenta alla Milano Music Week con un evento esclusivo in streaming che si svolgerà venerdì 20 novembre alle 18.30.

Il festival internazionale del videoclip musicale diventa, così, itinerante e presenta anche nella settimana dedicata alla musica le iniziative che lo hanno reso celebre.

Una serata imperdibile, con importanti ospiti e iniziative, in collaborazione con BPER Banca. L’obiettivo è di supportare un settore fortemente colpito dagli effetti della pandemia.

Daimon film realizzerà una grande diretta streaming trasmessa sulle pagine Facebook di IMAGinACTION, BPER Banca e Radio Bruno.

Sul palco saliranno Fabrizio Moro e Malika Ayane.

Verranno presentati per la rassegna I capolavori immaginati i videoclip finora realizzati, tra cui quello di Futura di Lucio Dalla trasmesso in anteprima a Forlì durante la scorsa edizione. Inoltre saranno proiettate anche inedite immagini di backstage.

“E’ un onore, ora più che mai, rappresentare BPER Banca in un evento che fa vivere la musica e dà spazio agli artisti, siano essi cantanti o esperti di immagini e videoclip. Abbiamo voluto realizzare questa tappa di IMAGinACTION perché da sempre BPER Banca sostiene le iniziative culturali e in particolare quelle legate al mondo della musica, ma mai come ora è indispensabile dare alla comunità un segnale forte, tradurre il concetto di Responsabilità sociale d’impresa in qualcosa di concreto. Aver realizzato questo evento insieme a Daimon film va dunque in questa direzione, con l’auspicio – in questo fase così difficile – di poter far vivere la musica e dare una mano ai lavoratori della cultura e dello spettacolo.”