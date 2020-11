DOC Nelle tue mani I’ll find you in the dark è, tra le canzoni della colonna sonora della fiction campione di incassi di Rai1, quella che ha conquistato il pubblico che gli ha già “regalato” quasi oltre 50.000 streaming.

Ma chi la canta, chi ha curato la colonna sonora della serie e qual’è il significato del testo? Andiamo a scoprirlo insieme.

La colonna sonora della serie con protagonista Luca Argentero è composta da 21 brani di cui 18 strumentali e tre cantati. Per la precisione I’ll find you in the dark e Changed at all cantate da Nico Bruno e Briciole con MC Invisible.

DOC CANZONE I’ll find you in the dark

Il brano è stato composto da Nico Bruno, che lo interpreta anche, e da Tony Brundo e prodotto da Lux Vide. Tony Brundo, nato a Catania classe 1970, è un pianista, compositore, arrangiatore e produttore artistico.

Nico Bruno è un cantautore catanese di 22 anni che ha iniziato a lavorare nella musica all’età di 12 anni diventato noto al pubblico grazie alla partecipazione alla quinta edizione di Ti lascio una canzone.

Oltre alle canzoni per DOC Nelle tua mani ha firmato brani anche per la colonna sonora di Non dirlo al mio capo e Non dirlo al mio capo 2. Il suo ultimo singolo è Don’t blame me.

I’ll find you in the dark accompagna nella serie tv le scene più drammatiche ed emotive vissute dal protagonista interpretato da Luca Argentero.

Ecco come Nico Bruno ha raccontato la nascita di questo brano che parla di solitudine, di quel senso di perdita quando ci si accorge di aver perso una persona importante della propria vita e non si sa se si avrà la forza e il coraggio per ritrovarla…

“Ho scritto di me, delle mie paure, delle cose perse e di quelle ritrovate, dei ricordi e degli amori, proprio come il protagonista interpretato da Luca Argentero che ha perso tutto…“

I’ll find you in the dark testo, audio e traduzione

I’ll find you in the dark

I don’t think that it’s done

And now just kiss me hard, kiss me hard

I’ll find you in the dark

don’t you dare to break my heart

And now just kiss me hard, kiss me hard

Ghost in the mirror, whispering my name

Vaporing rain and you’re still not here

People are talking, no friends around me

Walking alone and I will scream my name

I’ll find you in the dark

I don’t think that it’s done

But now just kiss me hard, kiss me hard

I’ll find you in the dark

When the night will be done

But this is now falling down

falling down

I’ll find you in the dark

I don’t think that it’s done

And now I’m feeling like a fool without you

TRADUZIONE

Ti troverò nell’oscurità

Non penso che sia finita

E ora baciami forte, baciami forte

Ti troverò nell’oscurità

non osare spezzarmi il cuore

E ora baciami forte, baciami forte

Fantasma allo specchio, sussurrando il mio nome

Pioggia vaporosa e non sei ancora qui

Le persone parlano, nessun amico intorno a me

Cammino da solo e urlerò il mio nome

Ti troverò nell’oscurità

Non penso che sia finita

Ma ora baciami forte, baciami forte

Ti troverò nell’oscurità

Quando la notte sarà finita

Ma questo ora sta crollando

crollando

Ti troverò nell’oscurità

Non penso che sia finita

E ora mi sento uno stupido senza di te