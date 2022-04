Il Volo: annunciate le nuove tappe del tour mondiale. Tutte le info per comprare i biglietti

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble stanno finalmente per tornare in tour, in giro per l’Italia e per il mondo, visto che da due anni a questa parte il pubblico internazionale non è riuscito a vederli a causa della pandemia. I tre artisti de Il Volo hanno annunciato proprio nelle scorse ore una nuova tranche di appuntamenti live che li vedranno esibirsi nel nostro Paese e anche oltre ai nostri confini.

Il Volo live in concert, questo il nome della tournée, partirà il prossimo 3 e 4 giugno dall’Arena di Verona, location alla quale i tre membri del gruppo sono ormai molto affezionati.

Il tour sarà un’occasione per riascoltare i classici de Il Volo raccolti nell’album 10 YEARS, ma anche i nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Alle date già annunciate si aggiungono il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR), in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL, e il 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento. Nel frattempo, il gruppo ha confermato anche nuovi appuntamenti all’estero, in Europa e negli Stati Uniti: per il dettaglio di queste ultime date vi invitiamo a cliccare qui.

Come acquistare i biglietti del tour 2022 del trio

I biglietti sono disponibili per tutti i fan del gruppo da mercoledì 20 aprile, dalle ore 12.00, su Ticketone e nei circuiti abituali di prevendita.







Il calendario aggiornato delle date del tour de Il Volo 2022

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento – NUOVA DATA

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)