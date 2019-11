Dopo l’ingresso sul podio dei dischi più venduti con il primo Best of, Il Volo trionfa anche su Canale 5 confermando nuovamente, sempre ce ne fosse stato bisogno, l’affetto del pubblico nei loro confronti.

Il Volo 10 years The best of settimana scorsa ha debuttato la terzo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti preceduto solo da Zucchero e Marracash.

Il successo del trio è anche televisivo. Ieri sera infatti è andato in onda nella prima serata di Canale 5 Il Volo – Dieci anni insieme, lo speciale che celebra la carriera dei tre artisti che hanno scalato le classifiche internazionali e venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo.

Lo speciale concerto è risultato il programma più visto della prima serata, conquistando il 15,13% di share, con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e più di 9 milioni e mezzo di contatti!

Ad incantare gli spettatori le immagini del concerto tenutosi lo scorso giugno a Matera, dove le voci di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone erano accompagnate dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta.

Il live nello speciale è stato intervallato dalle interviste ai tre ragazzi e da immagini di repertorio dei loro 10 anni di carriera.

Nel frattempo continua il tour in tutto il mondo: da gennaio Il Volo sarà in concerto nel Nord America, visitando ben 12 Stati e tenendo concerti in location del calibro del Radio City Music Hall di New York, e tornerà in Italia con due date speciali il 30 agosto all’Arena di Verona e il 4 settembre al Teatro Antico Taormina.

Foto di copertina di Luigi Lista