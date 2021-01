Prosegue il successo del podcast Il Riff di Marco Mengoni, la serie quindicinale disponibile sulle principali piattaforme streaming.

Dopo Paolo Nespoli e Beatrice Venezi proseguono gli appuntamenti. Questa settimana, per la prima puntata del 2021, ospiti Takagi & Ketra.

I producer multiplatino pubblicheranno venerdì 8 gennaio il singolo Venere e Marte, in cui per la prima volta collaboreranno con lo stesso Mengoni e Frah Quintale.

“Hanno iniziato a lavorare insieme stravolgendo le classifiche della musica italiana, sfornando un successo dopo l’altro… e non sembrano avere intenzione di fermarsi.”

Così il cantautore vincitore della terza edizione di X Factor ha presentato gli ospiti.

IL RIFF DI MARCO MENGONI – OSPITI TAKAGI E KETRA

In questa mezz’ora sono molti gli argomenti affrontati, in un dialogo ricco di spunti.

Dal vero significato del termine tormentone, all’evoluzione del ruolo del produttore, al ‘rapporto di coppia’ e alla loro scelta di restare sempre un passo indietro rispetto alla canzone.

Takagi & Ketra si sono soffermati sull’importanza della conoscenza del passato nel loro lavoro, con un tipo di ricerca che definiscono archeologia musicale.

“Il passato musicalmente è tutto. Quello che si poteva fare è già stato fatto. Oggi puoi fare una sorta di ‘archeologia musicale’, che è quello che vogliamo fare noi con il nostro progetto. Ci chiediamo cosa ci abbia colpito nel passato: mi ricordo ad esempio dell’estate del 1990, quando ero a Vasto in spiaggia, e passavano Bamboléo. Ha delle caratteristiche che oggi sono un po’ desuete nella musica, il nostro compito è riuscire a tirarle fuori da quegli anni e inserirle in un contesto attuale, italiano. Proprio come quando si entra in un palazzo storico e si decide di ristrutturarlo, ma senza stravolgerlo. Cerchiamo di mettere nella musica quello stesso tipo di attenzione.”

Durante la puntata hanno parlato anche dei loro miti musicali, i Queen ed Ennio Morricone, e dell’ispirazione.

“L’ispirazione è per i dilettanti. Se apri il tuo computer o il blocco degli appunti e ti impegni, l’ispirazione arriva, ma non è una cosa da aspettare a braccia conserte.”

Tutto per arrivare alla domanda che chiude ogni puntata e che dà il titolo al podcast. Ovvero qual è l’elemento ricorrente nelle vite dei due produttori che, esattamente come il riff, ritorna continuamente e diventa il segno distintivo nella nostra esistenza così come in una canzone.

Ketra svela a Marco Mengoni che la costante che ha caratterizzato tutto il suo percorso, il suo riff appunto, è il non accontentarsi mai e chiedere sempre di più a se stesso. Mentre per Takagi è l’America. Gli Stati Uniti e la cultura che sono riusciti a esportare, gli hanno insegnato a sognare. E questo desiderio di continuare a sognare, porta proprio a non essere mai sazi” a cercare costantemente di migliorarsi.