Nel nuovo disco de Il Pagante duetti con Vegas Jones, Myss Keta, Jake La Furia e...

Il Pagante Devastante è il titolo del nuovo disco in uscita il 21 gennaio 2022, terzo progetto discografico del trio dopo Entro in pass del 2016 e Paninaro 2.0 del 2018. Entrambi i dischi sono stati certificati con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

Ad anticipare questo nuovo progetto sono stati tre fortunati singoli: Portofino (disco d’oro), Open bar (disco di platino) con la partecipazione di Stash dei The Kolors e, a dicembre 2021, Un pacco per te in featuring con Lorella Cuccarini.

Il Pagante Devastante

Il nuovo disco del trio nato nel 2010 e formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e, dal 2012, da Eddy Veerus (Edoardo Cremona), sarà disponibile in vinile oltre che in digitale, in cd e in streaming su tutte le piattaforme dedicate. Inoltre, solo su Amazon, anche le versioni cd autografato e cd autograto Christmas Box.



Roberta Branchini – voce (2010-presente)

Federica Napoli – voce (2010-presente)

Eddy Veerus (Edoardo Cremona) – voce (2012-presente).

Al suo interno undici canzoni con ben otto ospiti speciali: da J-Ax a Stash, da Lorella Cuccarini a Chadia Rodriguez.

Ecco tracklist e copertina del progetto “Devastante“: