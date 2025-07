Fondazione Gaber presenta Il Luogo del Pensiero 2025: spettacoli e premi a Viareggio

Dal 20 al 25 luglio torna a Viareggio Il Luogo del Pensiero, la manifestazione ideata dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Comune, per celebrare la libertà di pensiero e l’eredità culturale lasciata da Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

La manifestazione rinnova il sodalizio tra la città di Viareggio e la Fondazione Gaber, ricordando come proprio in questa città nacque il Teatro-Canzone. Ogni estate, a partire dal 1970, Gaber raggiungeva Luporini nella sua città natale per scrivere nuovi spettacoli. Un legame che oggi viene celebrato da Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, e Sandra Mei, assessore alla cultura, con l’obiettivo di costruire un evento che guardi al futuro ma resti fedele allo spirito libero del Signor G.

Viareggio omaggia il Signor G. con spettacoli, musica e parole

Il Teatro Eden ospiterà anche quest’anno una serie di appuntamenti speciali con protagonisti della scena culturale e musicale italiana: Enrico Bertolino, Rossana Casale, Neri Marcorè e Francesco Centorame saranno tra i nomi che renderanno omaggio al lavoro di Gaber attraverso il Teatro-Canzone, monologhi e performance tra satira, musica e impegno civile.

Il programma sarà arricchito il 22 luglio anche dalla presentazione del libro “Giorgio Gaber” di Emanuele Felice e Luigi Cuna presso la Libreria Lettera 22.

Il 25 luglio, in occasione della prima serata del Premio Viareggio Rèpaci, verrà consegnato il Premio “Il Luogo del Pensiero” – Scrittura per Teatro-Canzone. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, è dedicato a nuovi autori che desiderano cimentarsi con la particolare forma espressiva fondata da Gaber e Luporini, unendo prosa e musica in un racconto coerente e civile.

IL PROGRAMMA COMPLETO di il luogo del pensiero – fondazione gaber

Domenica 20 luglio – Teatro Eden, ore 21.30

B&B Bertolino e Band. L’anticiclone estivo

Spettacolo umoristico e musicale con Enrico Bertolino e musicisti polistrumentisti.

Lunedì 21 luglio – Teatro Eden, ore 21.30

Il Signor G. e l’Amore

di Rossana Casale. Concerto teatrale con brani di Gaber, letture e poesie, in compagnia di Emiliano Begni e Francesco Consaga.

Martedì 22 luglio

Ore 19 – Libreria Lettera 22: Presentazione libro Giorgio Gaber di Felice e Cuna (Ed. Curci)

Ore 21.30 – Teatro Eden: Gaber e dintorni con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi.

Mercoledì 23 luglio – Teatro Eden, ore 21.30

Io quella volta lì avevo 25 anni

di Gaber e Luporini. Monologo interpretato da Francesco Centorame, accompagnato da Laura Baldassarre al piano.

Venerdì 25 luglio – ore 21.30

Consegna del Premio “Il Luogo del Pensiero” – Scrittura per Teatro-Canzone all’interno del Premio Viareggio Rèpaci.

