Elisa Diari Aperti Tour. Proseguono il concerti del Diari Aperti Live della cantautrice che ieri sera, 27 novembre, ha fatto tappa con un sold out al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

All Music Italia era presente e vi racconta questa grande festa in musica che ha visto la cantautrice divertirsi ma anche commuoversi.

ELISA DIARI APERTI TOUR il concerto

Il concerto inizia con il sipario ancora chiuso ed Elisa sola sul palco che attacca a cantare sulle note di Quelli che restano, brano interpretato sul disco insieme a De Gregori.

Con l’incalzare del brano sul finale il sipario si apre a mostrare una scenografia minimale con uno maxi schermo semicoperto da drappi di stoffa. Sul palco, ovviamente, i musicisti.

Il live prosegue con Promettimi eseguita da Elisa al piano come anche la successiva Anche fragile, canzone che viene supportata da un cielo di luci artificiali creato dai cellulari del pubblico.

Elisa di nuovo al piano esegue Tua per sempre a cui fa seguito Blu II in duetto con Rkomi unico ospite della serata,

Sulle note di Eppure sentire il Forum si scalda e il coro diventa sempre più forte.

Fa seguito il primo brano in inglese della scaletta, Heaven, sul maxi schermo passano le parole chiave della canzone. La grinta che la cantante tira fuori su questa canzone fa letteralmente scatenare il pubblico.

Si prosegue con un crescendo di successi molto apprezzati dai presenti: Luce (tramonti a nord-est), The Waves e Ogni istante.

Giusto il tempo di una piccola pausa in cui l’artista interagisce con il pubblico parlando della sua passione per le tisane e le serie TV, Lucifer su tutte, che si ricomincia

Dopo My America è il momento di uno dei momenti focus della serata Elisa presenta uno dei nuovi brani, In piedi, affermando che si tratta di una delle sue canzoni preferite.

L’esibizione molto intensa ed il trasporto con cui è stato eseguito il brano mettono in evidenza un testo molto forte ed incisivo. Il pubblico capisce il messaggio e scatta la standing ovation.

Elisa quindi cede il palco per un attimo alla corista Jessica Childress che esegue il brano Walk with me.

Arriva quindi il momento della super hit Se piovesse il tuo nome, seguita da L’anima vola (che viene letteralmente cantata dal pubblico presente), quindi Stay e il A Parallel world “un brano scritto nel 2008 ma che ha visto la luce solo quest’anno” afferma Elisa.

Rainbow viene accompagnata da un un fascio di colori riprodotti con le luci dei cellulari e fogli di carte colorati, il pubblico crea un vero e proprio arcobaleno per la cantante.

In un crescendo musicale che vede Elisa alle percussioni arriva Prayer, la hit estiva Vivere tutte le vite in cui Elisa è accompagnata virtualmente da Carl Brave e infine un medley di hit del passato: Broken, Labyrinth, Cure me e No Hero.

Segue un’altro brano nuovo, Soul.

Together dà una carica incisiva prima di una breve pausa che anticipa un gran finale tutto in italiano e “Made in Ligabue” Elisa tiene infatti come ultime canzoni della scaletta Gli ostacoli del cuore e A modo tuo.

Quest’ultimo brano è letteralmente cantato quasi nella sua interezza dal pubblico.

Termina dopo quasi due ore e mezza questo live in cui Elisa ha dimostrato di essere ormai un’artista che non ha più nulla da dimostrare…

Cantautrice, interprete, italiano, inglese, intensa, divertita, intima e al tempo stesso capace di far saltare il pubblico sui brani up tempo come poche altre artiste in Italia.

Elisa, al di là dei gusti personali, rimane un vanto musicale per il nostro paese, e questo è oggettivo.

Elisa diari aperti tour scaletta

Quelli che restano Promettimi Anche fragile Tua per sempre Blu II feat. Rkomi Eppure sentire Heaven Luce (Tramonti a Nord-Est) The Waves Ogni istante My America In Piedi Se piovesse il tuo nome L’Anima vola Stay A Parallel World Raimbow A Prayer Vivere tutte le vite Medley: Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Soul Together Gli Ostacoli del cuore A modo tuo

saluti musicisti e treedom

Elisa ringrazia un partner del tour: Treedom un’azienda italiana che si occupa di adozione a distanza di alberi. Grazie al tour sono stati piantati 2000 alberi e si punta a piantarne altri.

Elisa ringrazia anche i suoi compagni di viaggio, i musicisti: Andrea Di Donato alla chitarra, Andrea Fontana alla batteria ed alle percussioni, Gianluca Ballarin al pianoforte e alle tastiere, Matteo Bassi al basso, le coriste: Roberta Montanari, Sharlotte Gibson e Jessica Childress.

Sul palco anche il Quartetto d’archi Archimia: Serafino Tedesi al violino, Paolo Costanzo al violino, Matteo Del Soldà alla viola e Andrea Anzalone al violoncello.