Il flow ipnotico di Anna ci conduce nel suo Bando (testo)

Oggi diamo spazio ad Anna. Una proposta riuscita a farsi notare in maniera inattesa in un terreno minato come quello della scena rap italiana al femminile.

Anna porta in scena la sua Bando, arrivando all’appuntamento radio consapevole di avere già per le mani un piccolo cult.

Bando infatti a poche settimane dal rilascio è diventata (realmente) virale. Un riscontro che ha acceso i riflettori sulla musica di Anna Pepe, rapper ligure classe 2003. Una ragazza che – ancor prima di raggiungere la maggiore età – diventa uno dei nomi più attenzionati della scena.

Il tutto grazie ad un brano che nel titolo richiama le abandoned house (luoghi dove tra musica e attività spesso illecite è nata la “cultura trap”). Poggiata su una strumentale bass House leggermente rétro, la canzone trova il proprio punto di forza in un flow ipnotico e particolare.

Una realizzazione talmente riuscita da farsi persino perdonare il peso specifico del testo.

Da quando la traccia è stata pubblicata è partito un crescendo di riscontro. Inizialmente Bando è stato pubblicato a novembre 2019.

Un primo rilascio che – complice l’inatteso riscontro ottenuto – ha dovuto presto fermarsi ai box per questioni di copyright. Infatti la strumentale utilizzata è un beat di Soulker (intitolato “V.I.P.”), disponibile sul web e presente in molti lavori amatoriali.

Un piccolo intoppo che – dopo aver aggiunto Soulker (Martin Purcell) nei crediti ufficiali – ha portato alla pubblicazione del lyric video ufficiale a fine gennaio.

Nel frattempo però Bando aveva già conquistato un larghissimo consenso. Tutto parte dai primi passaggi radiofonici su network nazionali (in primis Albertino su M2O e Cattelan su Radio Deejay).

Da qui l’ipnotico ritornello di Bando invade i social, diffondendosi in maniera esponenziale tra stories Instagram e contenuti Tik Tok.

Un riscontro inatteso ed enorme che attira l’attenzione degli addetti ai lavori.

Oltre ad alcuni endorsement dalla stampa musicale, Anna arriva alla firma di un contratto discografico con la major Universal, che la inserisce nel roaster dell’etichetta Virgin Records diretta da Mario Sala.

Una grande occasione per Anna che, lasciata La Spezia per Milano in cerca della grande svolta, sembrerebbe averla già trovata.

La prima canzone di Anna è stata Baby. Una traccia pubblicata a inizio 2019 e prodotta da Jwas. Il video del brano, con quelli di alcuni freestyle, è disponibile sul suo “vecchio” canale YouTube che trovate QUI

ANNA – BANDO – TESTO

Ehi Anna

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei duemila

Se avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mosè

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio se smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, c**zo ho fatto fraté

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ho la scorta di flow, voglio frero ricco

C**zo vuoi maricòn, ti becco e m’impicco

Sto tipo che pressa i DM, non firma TN

Giuro che non pago quell’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio uno e sei zeri, you know what I’m saying?

Mi ricordo quando sfottevi

Quel che faccio mo saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Oh si! Mi richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al c**zo di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammesse alla festa

Uno arrivo, due entro free

Tre b**ches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre b**ches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre b*tches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre b*tches che slaccian jeans

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho già il passaggio assicurato sopra questo diesel