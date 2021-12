Il duo italo-peruviano Bautista pubblica il nuovo singolo Coca in attesa dell’album d’esordio

BAUTISTA, il duo formato dal produttore italiano Machweo e dal cantante peruviano 999asura, ha pubblicato il nuovo singolo Coca (Carosello Records/The Orchard).

Coca anticipa l’album d’esordio EMOTON, in uscita venerdì 14 gennaio e già disponibile in presave. Un progetto discografico unico nel suo genere che rappresenta al meglio il loro universo musicale e soprattutto il genere che loro stesso hanno creato e di cui sono portavoci: l’emoton, appunto.

Il termine nasce dall’unione di “emo” e “reggaeton” e sta a indicare un genere molto particolare che per sonorità richiama la musica latina e il Sud del mondo ma che è caratterizzata da contenuti e temi molto profondi e introspettivi.

I mondi apparentemente distanti di reggaeton e suoni latini in senso più ampio, si amalgamano alla narrazione emotivamente esasperante a cui si rifà il genere Emo, dimostrando quanto dalla diversità possa nascere qualcosa di nuovo, inaspettato e carico di significato.

Coca segue a Callao e trae ispirazione dagli shōnen, i viaggi dell’eroe della cultura dei manga giapponese.

Machweo e 999asura hanno intrapreso un percorso di crescita interiore intenso, sorprendente e carico di significato.

Se Callao ha costituito la prima tappa del viaggio – la “consapevolezza” – con “Coca” si giunge a quella del “conflitto”, con gli altri ma soprattutto con sé stessi.

Una fase forse più impegnativa da superare, che porta a scontrarsi con i propri demoni interiori ma che è necessaria al fine di migliorare, crescere e proiettarsi verso la realizzazione personale.

Nel brano è come se il sound curato nei minimi dettagli di Machweo, unito alla voce ipnotica di 999asura, trasportasse l’ascoltatore nelle affollate e caotiche strade di Bogotà citate nel testo, all’instancabile ricerca della persona per cui si sta come “un pazzo senza dignità”, in una sorta di astinenza sentimentale che irretisce e al contempo porta a girovagare senza meta nei meandri dei propri ricordi.