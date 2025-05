Si arricchisce il cast de Il Concertozzo, evento di Elio e Le Storie Tese e il Trio Medusa

La quarta edizione del Concertozzo si svolgerà il 5 luglio al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (Vicenza), nell’ambito del Bassano Music Park. L’evento è prodotto e organizzata da Hukapan e Imarts.

Sul palco oltre a Elio e Le Storie Tese, il Trio Medusa e Ruggero Dei Timidi ci sarà anche Lillo.

Tra musica e performance nasceranno sketch imprevedibili che renderanno lo show sul palco di Bassano del Grappa un evento unico e non replicabile.

Il Concertozzo di Bassano è organizzato in collaborazione con DuePunti Eventi con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa.

Il format nelle precedenti edizioni si è svolto a Bergamo (2022), Carpi (2023) e Monza (2024).

Elio e le Storie Tese dichiarano:

“Cari amici, quando in piena pandemia il Trio Medusa ci lanciò l’idea di un ritorno sul palco, non avremmo mai immaginato che il nostro Concertozzo si sarebbe trasformato nella meravigliosa realtà che è oggi: una vera e propria festa aperta a tutti, una Woodstock dell’inclusione, come ci piace chiamarla. Lo scorso anno, a Monza, nel momento in cui si sono spenti i riflettori, abbiamo subito iniziato a pensare all’edizione 2025, ed eccoci qua. La cornice sarà quella di Bassano del Grappa e anche quest’anno saranno due giorni di musica, incontri e possibilità di lavoro per persone autistiche, che, come l’anno scorso, saranno responsabili della somministrazione di cibo e bevande: una situazione unica al mondo!

Oltre a noi, ci saranno alcuni fantastici ospiti e suoneranno giovani artisti di grande valore, a cui abbiamo deciso di dare spazio: gente che sa come si sta su un palco e come si suona a tempo e senza l’autotune. Volete forse perdervelo? Vi aspettiamo numerosi!”.

Il Concertozzo – l’evento

Il Concertozzo è preceduto il 4 luglio in centro a Bassano del Grappa da una giornata con talk e stand informativi curati dalle Associazioni che si occupano di autismo, e di altre disabilità, come PizzAut da Monza, GelAut, Rurabilandia dall’Abruzzo, Luna Blu dalla Liguria, SbrisolAut da Mantova, Fondazione Rizzoli da Bologna con il Progetto Fondo Do.P.O, Engim Veneto con il Sanga Bar.

Il 5 luglio, invece, prima del live serale alle ore 16 ci sarà il Concertozzino, con le migliori band emergenti selezionate da Elio e le Storie Tese: tornano sul palco anche quest’anno la band rock al femminile Viadellironia, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese, i The Pax Side of the Moon, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e il cantautore inventore del creepy rock Pepp1.

Quest’anno a loro si aggiungono Francamente, che porta sul palco il progetto tra cantautorato ed elettronica, Planet Butter, con la loro musica strumentale che dà vita paesaggi sonori da film e Vanarin che creano atmosfere psych-pop uniche e ispirate.

