iako riparte da “solo io”: un singolo che riduce il suono e cambia direzione

iako torna con solo io, singolo in uscita venerdì 6 febbraio per Island Records/Universal Music Italia, e lo fa scegliendo una forma più raccolta, meno esposta, quasi trattenuta. Un brano che non cerca l’affermazione ma lavora sullo scarto, sulla difficoltà di restare in relazione quando il linguaggio sembra non bastare.

solo io segna l’inizio di una nuova fase del percorso dell’artista veneziano, ma senza dichiarazioni programmatiche o cambi di pelle gridati. È una transizione silenziosa, che passa da una scrittura più controllata e da un suono che preferisce la sospensione alla risoluzione.

iako e solo io: una scrittura che resta nel mezzo

La canzone si muove su un downbeat ipnotico e misurato, costruito attorno ad arpeggi di chitarra e interventi elettronici discreti, che emergono a intermittenza. La produzione non spinge mai in avanti, ma resta in equilibrio, lasciando spazio alla voce, che diventa il vero centro emotivo del brano.

iako canta con un tono morbido, quasi confidenziale, attraversando un’atmosfera notturna e malinconica che si apre solo a tratti. Non c’è climax evidente, né un ritornello pensato per sciogliere la tensione. solo io resta volutamente incompiuta, come una conversazione interrotta o una frase lasciata a metà.

Anche il testo segue questa logica. Non prova a spiegare, non cerca soluzioni, ma resta dentro la complessità dei rapporti umani, tra il desiderio di avvicinarsi e la paura di esporsi. È una scrittura che accetta l’imperfezione, che procede per tentativi e inciampi, come suggerisce lo stesso artista quando ammette la difficoltà di farsi capire nella fretta di dire qualcosa di vero.

In questo senso, solo io non è una canzone di risposte ma di permanenza. Resta dentro lo spazio fragile dei legami, tra città che cambiano senza clamore e relazioni che faticano a trovare un linguaggio comune.

Un percorso che passa dal confronto internazionale al ritorno all’italiano

Originario di Venezia, iako costruisce il proprio percorso tra scrittura cantautorale e immaginari legati alla club culture inglese. Trasferitosi a Londra nel 2015, lavora per anni a stretto contatto con l’industria musicale britannica come autore, turnista e produttore, maturando un approccio aperto e trasversale.

Il primo EP arriva nel 2018, ma è con il rientro in Italia, nel 2021, che la sua ricerca prende una direzione più diretta e personale, grazie alla scelta di scrivere in italiano. I singoli pubblicati negli anni successivi attirano l’attenzione di Island Records, con cui avvia una collaborazione stabile.

Nel 2024 pubblica l’EP Apriti Grattacielo e partecipa come featuring a NUOVO ME nell’album MAYA di MACE, insieme a Rkomi e Bresh.

Con solo io, iako apre ora un nuovo capitolo fatto di territori emotivi instabili e sospesi. Un inizio che non promette svolte definitive, ma lascia intravedere un percorso ancora in movimento, destinato a proseguire nel corso del 2026 con nuova musica.