I Patagarri, in arrivo l’attesissimo album d’esordio “L’Ultima Ruota del Caravan”

I Patagarri: la tracklist del nuovo album L’Ultima Ruota del Caravan e le prime date del tour 2025.

Presentato in anteprima durante la tournée nei club e anticipato dai singoli Sogni e Sole Zingaro, L’Ultima Ruota del Caravan è l’album d’esordio de I Patagarri, in uscita venerdì 23 maggio per Warner Music Italy (qui il pre-order).

Registrato in presa diretta in un vero tendone da circo – nell’atmosfera unica della Birreria Le Baladin a Piozzo (CN) – con Taketo Gohara, il disco custodisce le storie di dieci vite ai margini e ci ricorda che, anche quando sembriamo essere le ultime ruote del carro, siamo in realtà fondamentali per farlo andare avanti.

I PATAGARRI, “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN”: UN DISCO, DIECI STORIE

Nato dal desiderio di raccontare il mondo con sincerità, lontano dalle convenzioni del mercato musicale, il disco non ha paura di suonare “sporco” e ci porta direttamente nelle strade, tra le voci, le contraddizioni e le speranze di chi vive ai margini, lontano dai riflettori.

Ogni brano rappresenta dunque un pezzo di vita. C’è il camionista che percorre strade infinite, il giostraio che costruisce mondi effimeri, il senzatetto che vive nel silenzio della notte e il lavoratore precario che cerca di costruire un futuro.

i Patagarri, “L’ultima ruota del caravan”: la tracklist

Diavolo Sogni Willy Io non ti conosco Caravan Sole zingaro Mutui Scimmia Il camionista Il pollo

I PATAGARRI, “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025”: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo le prime date confermate, prodotte e organizzate da OTR Live (qui le prevendite):

17 maggio – Modigliana (FC) – Ravenna Festival

– Ravenna Festival 27 maggio – Potenza – Potenza Folk Festival

– Potenza Folk Festival 1° giugno – Livorno – Straborgo

– Straborgo 6 giugno – Rende (CS) – Be Alternative Festival

– Be Alternative Festival 14 giugno – Senigallia (AN) – Mamamia Festival Estate 2k25

– Mamamia Festival Estate 2k25 19 giugno – Firenze – Anfiteatro delle Cascine – Ernesto De Pascale

– Anfiteatro delle Cascine – Ernesto De Pascale 20 giugno – Bergamo – Bergamo NXT

– Bergamo NXT 21 giugno – Bologna – BOnsai

– BOnsai 28 giugno – Collegno (TO) – Flowers Festival

– Flowers Festival 4 luglio – Napoli – Ex base NATO

– Ex base NATO 5 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Festival

– Luce Music Festival 10 luglio – Savona – DownTown Music Festival

– DownTown Music Festival 11 luglio – Treviso – Suoni di Marca Festival

– Suoni di Marca Festival 12 luglio – Perugia – Umbria Jazz

– Umbria Jazz 13 luglio – Centobuchi (AP) – Cassandra Fest

– Cassandra Fest 18 luglio – Palermo – Spazio Open Cantieri Culturali

– Spazio Open Cantieri Culturali 19 luglio – Catania – Cortile Platamone

– Cortile Platamone 20 luglio – Isola Di Salina (ME) – SalinaDocFest

– SalinaDocFest 24 luglio – Trento – Teatro Capovolto

– Teatro Capovolto 25 luglio – Recco (GE) – Lungomare Bettolo

– Lungomare Bettolo 27 luglio – Riccione (RN) – Riccione Summer Jazz

– Riccione Summer Jazz 29 luglio – Roma – Summertime – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea

– Summertime – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea 31 luglio – La Spezia – Palio del Golfo

– Palio del Golfo 2 agosto – Sella Nevea (UD) – No Borders Music Festival

– No Borders Music Festival 8 agosto – Massa (MS) – Palcoscenici Stellati

– Palcoscenici Stellati 16 agosto – Cabbia Di Montereale (AQ) – Piazza S. Rocco

– Piazza S. Rocco 22 agosto – Veroli (FR) – Tarantelliri Festival

– Tarantelliri Festival 6 settembre – Rhêmes-Saint-Georges (AO) – Musicastelle

Foto di copertina a cura di Virginia Bettoja