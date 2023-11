I Me Contro Te annunciano l’uscita di un album natalizio: “Natale con Luì & Sofì”

Dopo il successo dell’album “Il Fantadisco dei Me Contro Te” – che ha esordito al primo posto nella classifica FIMI/GfK, ottenendo anche il disco di platino – i Me Contro Te tornano con un nuovo album di canzoni di Natale, “Natale con Luì & Sofì“, che vedrà la luce venerdì 24 novembre e conterrà 10 brani, di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.

L’album sarà disponibile in due diversi formati: la versione standard – che conterrà le sagome natalizie di Luì e Sofì, una pallina di Natale bidimensionale da appendere sull’albero e una letterina per fare gli auguri o un disegno di Natale per Luì e Sofì – e un’edizione speciale con una scatola, dentro la quale troveremo il CD, una sciarpa di Natale dei Me Contro Te e una pallina per l’albero personalizzata.

“Natale con Luì & Sofì”: la tracklist

Super Babbo Natale Come il Grinch Sotto l’Albero 12 giorni a Natale Il Natale arriva in città Din Don Dan ( Jingle Bells) Lascia che nevichi (let it snow) Auguri di Buon Natale Feliz Navidad A Natale puoi

I Me Contro Te contano attualmente 98.639 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il bano più apprezzato è senza alcun dubbio “Insieme” con più di 4 milioni 100 mila stream. Seguono “La vendetta del Signor S” con poco più di 3 milioni 675 mila stream e “Vamos a la fiesta” con quasi 1 milione 90 mila stream.