I Måneskin special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

Non si fermano le novità, e le soddisfazioni, per i Maneskin.

L’ultima notizia è quella che la band sarà special guest dei Rolling Stones nel loro show di sabato 6 novembre al Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada).

Insomma un’ulteriore consacrazione della band, annunciata durante la partecipazione all’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che ha segnato il loro debutto televisivo americano.

Nel frattempo anche la stampa americana è impazzita per i nostri quattro ragazzi. Ecco alcune delle dichiarazioni uscite su di loro nelle scorse settimane.

ALTERNATIVE PRESS

Sfidando gli scettici, i Måneskin hanno dimostrato non solo che il rock è vivo e vegeto, ma che ha ancora un fascino globale. In più, l’hanno fatto senza venir meno ai loro obiettivi. Il rock dei Måneskin è un marchio unico, vecchio e nuovo in parti uguali, che riflette il loro amore per la sua storia e il desiderio di aiutare il genere a costruire un futuro migliore.

NME

È stato David Bowie a dire: “Sono una star istantanea, basta aggiungere acqua e mescolare“. Guardando i Måneskin mentre si contorcono sul palco durante il loro spettacolo last-minute a sorpresa a Londra – un miscuglio incandescente di calze a rete, tatuaggi, tacchi, pelle e glitter – hai la stessa sensazione che non potrebbero fare nient’altro. Sono nati per essere rockstar.

BILLBOARD US

“ Beggin’ ” dei Måneskin continua a regnare in cima all’Alternative Airplay Chart, consacrando la più veloce conquista della vetta per una nuova band negli ultimi venticinque anni

ROLLING STONE US

Måneskin Wanna Be Your Next Rock Idols – Trasudante spavalderia glam-rock.

I Måneskin sono pronti per conquistare il mondo con un sound che ha contribuito a creare un vero e proprio fandom globale. Vantano ben tre canzoni nelle principali posizioni della Global Chart di Spotify.

“Beggin’” ha portato via il primo posto a Olivia Rodrigo. Il loro ultimo singolo, “I WANNA BE YOUR SLAVE” salirà sicuramente altrettanto in alto grazie a un nuovo video hot. Inoltre, non puoi nemmeno aprire TikTok senza ascoltare una di quelle canzoni. La loro crudezza accompagna un messaggio importante. Per i Måneskin, la libertà sessuale è legata ai loro testi e al loro stile