I Måneskin arrivano ufficialmente anche su TikTok, a grande richiesta dei fan

Dopo la vittoria a Sanremo e il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, i Måneskin approdano anche su TikTok. Il panorama delle star mondiali li ha consacrati con il brano ZITTI E BUONI e l’energico gruppo è pronto a incontrare e interagire con la community globale portando video inediti, dietro le quinte e LIVE imperdibili.

Gli stessi fan hanno chiesto a gran voce l’arrivo della band romana sul social del momento, con l’hashtag #VogliamoIManeskin, e hanno popolato il trend con migliaia di video, totalizzando oltre 63 milioni di visualizzazioni. Un evento che testimonia quanto TikTok sia sempre più parte integrante della cultura contemporanea e punto di riferimento per le generazioni più giovani. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno quindi deciso di ascoltare i loro fan e di creare il loro profilo ufficiale @therealmaneskin su questa piattaforma.

Per rendere ancora più speciale il loro arrivo sul social, i quattro artisti saranno in diretta su TikTok LIVE in collegamento da Berlino, mercoledì 16 giugno alle ore 17:00 italiane per una performance musicale con alcuni dei brani più celebri. Tra le canzoni che la band suonerà, troviamo I WANNA BE YOUR SLAVE, CORALINE e Beggin.

Qui potete visualizzare il video con l’annuncio dei Måneskin.

I trAGUARDI RAGGIUNTI DAI MÅNESKIN

I Måneskin hanno conquistato un pubblico globale, soprattutto grazie agli ultimi traguardi raggiunti. ZITTI E BUONI è stato il primo brano italiano con più stream di sempre nelle prime 24 ore e ha raggiunto 4 milioni di ascolti nelle classifiche globali. È il primo brano italiano a entrare nella Top 10 Globale, piazzandosi al 9° posto. Inoltre, per la prima volta in trent’anni di musica, un brano italiano entra nella Top 20 in UK. Per un approfondimento sui risultati della band nelle classifiche Spotify mondiali, paese per paese, potete leggere questo nostro articolo.

Nel frattempo, l’hashtag #Maneskin ha raggiunto un miliardo e mezzo di utenti e il primo video pubblicato dalla band su TikTok ha già totalizzato 1,3 milioni di visualizzazioni. Questo episodio prova che la musica è un elemento imprescindibile della piattaforma.