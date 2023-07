I Legno tornano con un brano di denuncia, “Spettacolare”, in duetto con Rettore

Legno Rettore Spettacolare è il titolo del singolo che vede unirsi il duo indie pop con l’iconica Donatella.

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 14 luglio per Apollo Records con distribuzione Ada Music Italy, Spettacolare è stata scritta dai Legno in collaborazione di Albi de Lo Stato Sociale e vede alla produzione artistica Davide Gobello, Diego Calvetti e Fabio Zini.

Per Rettore, tornata alla ribalta con nuova musica grazie a Chimica, brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2022 con Ditonellapiaga, arriva quindi un nuovo duetto dopo quello lanciato la scorsa estate con Tancredi.

La cantautrice racconta:

“Mi ha cercata Diego Calvetti, che stimo molto e non ha dovuto convincermi! Sono rimasta da subito colpita da questo brano rockettaro, tosto e con questi due toscanacci simpatici, ci siamo capiti subito e poi Veneto e Toscana hanno parecchie cose in comune, dal vino alle parolacce! Una collaborazione, spettacolare, tutta da sentire da godere e un testo su cui riflettere. Mi piace lavorare con giovani artisti, perché le idee, le ispirazioni nascono da collaborazioni come queste, dal continuo scambio. Non c’è un lavoro più divertente del mio e sono stata felice di mettermi in gioco. Stile Rettore puro.“

Spettacolare racconta il nostro oggi dove tutto è mostrato, ostentato e reso SPETTACOLARE. Tv, giornali, social come un caterpillar senza ragione ed intelletto, spettacolarizzano qualunque notizia, drammatica o buona: il dolore, come le gioie vengono asservite al bisogno di farne una cosa grandiosa che possa stupire, calpestando sentimenti e buon senso.

I Legno raccontano così il brano:

“Spettacolare è un pezzo di spaccatura, volevamo far arrivare dei concetti diversi rispetto al nostro solito comunicare, stiamo vivendo un periodo difficile, sentiamo spesso parlare di guerra, bombe e crisi politica, veniamo da due anni di pandemia, era inevitabile che questa situazione ci portasse a scrivere un pezzo più sociale. Questo brano è stato scritto insieme ad Albi dello stato Sociale e la direzione è sempre stata quella di un pezzo forte e d’impatto. Successivamente ci siamo accorti che mancava una componente fondamentale per far arrivare certi concetti, volevamo di più. Mancava la cosiddetta ‘ciliegina sulla torta’ senza la quale, sarebbe probabilmente rimasta chiusa nel cassetto. Rettore era la persona giusta, la chiave di volta del pezzo. Quando si parla di un’artista così forte può sembrare difficile, ma lei se l’è sentito suo da subito e lo ha ‘indossato’ in modo Spettacolare!”

Il videoclip del singolo è prodotto da Gradiva Film in associazione con Fonvra per la regia di Marco Cantone.

Un video che è uno strappo, un racconto di una Italia talvolta ignorata che il regista Marco Cantone descrive così: