I Jalisse tentano di tornare all’Eurovision con “Il Paradiso è qui”

“Il paradiso è qui” è il titolo del brano che i Jalisse hanno presentato a Una Voce per San Marino e con cui gareggeranno per tentare di approdare, a distanza di 27 anni dalla prima volta, sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ovvero i Jalisse, quest’anno sono riusciti finalmente a tornare sul palco del Festival di Sanremo dove, complice Fiorello, hanno reinterpretato “Fiumi di parole” il brano con cui nel 1997 vinsero la kermesse.

Ora il duo ha deciso di provare a tornare in gara all’Eurovision Song Contest, manifestazione in cui arrivarono al quarto posto proprio nel 1997.

Sabato 24 febbraio il duo presenterà al pubblico il nuovo inedito intitolato “Il Paradiso è qui“, una canzone scritta e arrangiata dal suo appositamente per prendere parte a Una voce per San Marino.

Queste le dichiarazioni del duo:

Fabio

“Comunque vada, partecipare alla gara, per noi che ci mettiamo sempre in gioco. È una splendida occasione per salutare proprio dalla terra del Titano, tutti i sostenitori dell’Eurovision Song Contest, che rimane un’esperienza fondamentale che ci ha portato a diffondere la nostra musica non solo in Europa, ma in tutto il mondo”.

Alessandra

“Sarà come assaporare ancora l’aria eurofestivaliera. Ce la metteremo tutta, come sempre, interpretando questa canzone che abbiamo scritto insieme; Il Paradiso è qui parla di sentimenti e della ricerca del proprio Eden. Andiamo con la nostra solita grinta e passione, ma siamo consapevoli che gli artisti in gara si daranno da fare”.

“Il Paradiso è qui” è una canzone che mette al centro la determinazione a costruire giorno dopo giorno la nostra esistenza con serenità, abbattendo ogni tipo di barriera, spezzando ogni catena che sia di violenza, pregiudizio o discriminazione.