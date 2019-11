I Desideri hanno lanciato il nuovo singolo “Al buio”. Il terzo del 2019

Per questo nuovo progetto discografico il Blasco ha realizzato una copertina mai vista prima... a tiratura super limitata!.

Mietta, Ghali, Alberto Urso, Cesare Cremonini, Francesca Michielin... sono davvero tanti gli artisti, emergenti e non, recensiti questa settiana da Fabio Fiume.

Il cantautore stupisce ancora con un brano "non in linea" con le radio ma che farà impazzire le radio.

A pochi giorni dall'uscita dell'Ep "Il Paese delle Stelle", è uscito "Onde", il nuovo brano del rapper Seck. Il videoclip, diretto da Alex Khamraev, è in anteprima su All Music Italia.

Tra gli ospiti di quest'anno Motta, The Zen Circus, Willie Peyote, La Rappresentante di Lista e molti altri ancora.

Ligabue annuncia la data della festa dei 30 anni di carriera (e i 15 dal primo live al Campovolo) "30 anni in un giorno".

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

E' uscito per Rizzoli "Nata di Luna Buona", l'autobiografia di Iva Zanicchi. Un racconto di oltre 50 anni di musica, ma anche della vita sociale del nostro paese. Ecco l'intervista.

E' uscito "Adda Passà remix", il nuovo singolo di Livio Cori che per l'occasione ha coinvolto l'amico CoCo. Nella videointervista il racconto di un 2019 vissuto in prima linea.

Videointervista di presentazione di "La Differenza", il nuovo album di Gianna Nannini, che spicca per un approccio al di là di ogni moda, all'insegna di folk, blues e rock.

"Natura Molta" è il titolo del nuovo progetto di Gio Evan. Aspettando la partenza del tour al via da Milano a fine novembre, preceduto da una trasferta negli Usa.

di Massimiliano Longo

Area Sanremo 2019. Massimo Cotto, direttore artistico della manifestazione, contro Striscia la notizia.Nei giorni scorsi chi guarda abitualmente la televisione e in particolare Striscia la notizia, avrà notato che il Tg satirico (ma non troppo) di Canale 5 attraverso i servizio dell'inviato Pinuccio è tornato a parlare del Festival di Sanremo.A differenza dello scorso anno...

Roma, Bologna, San Biagio Di Callalta (Tv), Milano, Venaria Reale (To) e Firenze. Queste le 6 città scelte da Piero Pelù per Benvenuto Al Mondo Tour. Sul palco numerosi ospiti.

Dopo tre date sold out tra Milano e Roma, Nayt torna con il singolo "Good Vibes". Per l'occasione ha coinvolto Gemitaiz. Aspettando nuovi live.

E' uscito “Cercasi Amore”, il nuovo singolo di Galeffi. Una divagazione pop rock in cui si sentono le influenze del lavoro dei Mamakass.

Il brano sarà contenuto nell'album in uscita nel 2020.

Dopo il secondo posto ottenuto a X Factor 2016, Gaia Gozzi prova una nuova strada per canalizzare il proprio talento. E' una delle voci e dei volti della nuova edizione di Amici. .

Nyv: la sua storia prima dell'ingresso nella scuola di Amici, quando era Nyvinne

La talentuosa cantautrice e polistrumentista Nyv (già Nyvinne) si gioca una nuova carta per far decollare una carriera da predestinata, ma che ancora non ha trovato la strada.