I Colla Zio salutano Billy e presentano il nuovo EP “Amici Come Prima”

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del loro album d’esordio, “Rockabilly Carter“, i Colla Zio tornano con un nuovo EP, “Amici Come Prima“, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 novembre per Woodworm / Virgin Music – Universal Music.

Composto da sei tracce, l’EP rappresenta un nuovo capitolo – forse quello finale – del rocambolesco romanzo di formazione del giovane collettivo musicale milanese e del loro amico “Rockabilly Carter“.

Ed ecco che – dopo aver viaggiato insieme al gigante buono Billy, alla ricerca del proprio posto nel mondo – i Colla Zio tornano dove sono stati bene, ovvero nella loro Milano, in studio, dove tutto si raccoglie e prende forma. Ed è proprio qui che il collettivo ha masticato e digerito tutto quello che il 2023 gli ha offerto: dalla partecipazione al Festival di Sanremo al Blaster Summer Tour.

Ed ora ha deciso di prendere “Rockabilly Carter” e di smontarlo, pezzo dopo pezzo, salutando definitivamente l’amico immaginario e lasciandolo andare, per calarsi nella realtà.

I Colla Zio presentano “Amici Come Prima”

“Amici Come Prima” è un album real, sincero, caotico e – al contempo – dritto, diretto e centrato: un pastiche completamente autoprodotto di songwriting romantico e acustico (camomilla), garage rock (adrenalina), hyper pop (lolita), psichedelico (San Sebastian), street rap (zinédine) e house (darth vader a Parigi).

Anche la direzione creativa, affidata sempre all’amico Gionassi, con questo nuovo progetto si fa più concreta. La cover passa infatti dal disegno a fumetti di “Rockabilly Carter” alla fotografia analogica di “Amici Come Prima“, dove i Colla Zio giacciono a terra, abbracciando con un pizzico di malinconia quel che resta di Billy.

Colla Zio, Amici Come Prima: la tracklist

camomilla adrenalina lolita San Sebastian zinédine dart vader a Parigi

Colla Zio: il live al Fabrique di Milano

Se quello a “Rockabilly Carter” è il saluto pieno di gratitudine e malinconia di cinque amici che devono separarsi da lui, questo non poteva che succedere in pieno stile Colla Zio, ovvero con una grande festa, prodotta da Whodo Agency e Vivo Concerti, che si terrà al Fabrique di Milano domenica 26 novembre (qui le prevendite).

Si tratterà di un live esplosivo e ricco di sorprese: una sorta di celebrazione di quello che i Colla Zio sono stati, sono e saranno. Ed ecco che la scaletta sarà una folle montagna russa tra banger e ballad, tra pezzi che ormai il pubblico del collettivo ha imparato a conoscere e i brani contenuti nel nuovo EP “Amici Come Prima“, per poi giungere ad alcune chicche che – come raccontano i cinque – non usciranno mai e potranno essere ascoltate solo dal vivo.