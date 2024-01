I Club Dogo approdano a San Siro per uno speciale concerto-evento

Dopo 10 Mediolanum Forum sold-out nel giro di poche ore e l’ondata di entusiasmo e affetto che li ha letteralmente travolti dopo la pubblicazione dell’omonimo album della reunion (uscito venerdì 12 gennaio per Island Records), i Club Dogo annunciano uno speciale concerto-evento che si terrà il 28 giugno 2024 nel tempio meneghino della musica, ovvero lo Stadio San Siro di Milano.

Organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners, il live sarà uno show irripetibile e unico nel suo genere, che il gruppo ha fortemente voluto per ringraziare i propri fan per il sostegno dimostrato per oltre vent’anni.

Le prevendite sono disponibili in tutti i circuiti autorizzati a partire dalle ore 14.00 di sabato 13 gennaio 2024.





I CLUB DOGO ALLA CONQUISTA DI SAN SIRO

I Club Dogo contano attualmente 747.149 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, “P.E.S.” (da “Noi Siamo Il Club – Reloaded Edition“, 2012) con quasi 22 milioni di stream.

Seguono “Lisa” (da “Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist“, 2014) con poco più di 16 milioni 750 mila stream e “Puro Bogotà” (da “Vile Denaro“, 2007) con 16.350.212 stream.

Medaglia di legno, infine, per “Fragili” (da “Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist“, 2014) , che ha superato i 15 milioni di stream.