I Casino Royale rinascono dalle proprie ceneri e dal “FUMO” appare una suite

In uscita il 23 maggio per Asian Fake, FUMO è il nuovo album dei Casino Royale, che tornano con una vera e propria suite, un flusso di immagini sonore raccolte in brani pensati per essere ascoltati in sequenza.

Co-prodotto da Clap! Clap!, il disco è frutto della volontà della band milanese di andare in direzione contraria all’ascolto rapido, veloce e superficiale che predomina oggi, raccontando scontri, dualismi esasperati, ansie, pericoli e relazioni tra singoli e gruppi che portano ad affidarsi al “positivismo della volontà“.

L’invito è dunque quello di fermarsi, osservare, riflettere, capire come agire e battersi per un cambiamento, uscendo dalla nebbia che rende questo universo dei singoli cieco ed intossicato dal FUMO che ci circonda.

Ed è proprio dall’immagine suggerita da questa metafora che nasce l’idea di mettere il turibolo in copertina, conferendo a un semplice oggetto utilizzato nelle funzioni religiose cristiane un doppio significato.

Il turibolo, che dispensa il FUMO generato dalla combustione dell’incenso, può infatti rappresentare simbolicamente la volontà di offuscare, confondere e annebbiare le menti, al fine di controllarle, così come la volontà di purificare e ripulire il contesto e lo spirito da energie negative e presenze maligne.

CASINO ROYALE: “FUMO” E L’INCONTRO CON ASIAN FAKE

Come un’araba fenice i Casino Royale rinascono sempre dalle proprie ceneri, guardando avanti, consapevoli della strada fatta e della vita vissuta ogni giorno fuori dal contesto artistico-musicale.

Una vita senza cui oggi, molto probabilmente, non ci sarebbe FUMO, che nasce come un progetto transgenerazionale frutto dell’incontro e della collaborazione artistico-discografica con l’etichetta Asian Fake, soprattutto per quanto riguarda la progettazione grafica, alla quale ha lavorato DeeMo (membro aggiunto come art director della band, ndr) insieme alla unit creativa della label.

Per quanto riguarda il sound di questo nuovo progetto, invece, i Casino Royale sono tornati alle proprie radici, ovvero alla black music di matrice giamaicana e a un tipo di soul dal carattere urban, a cui Clap! Clap! ha dato un boost di bassi e colori, attingendo a piene mani dalla così detta “sound system culture”, in pieno stile UK.

Il disco scorre così tra flussi di groove aggressivi ed ipnotici, momenti cinematici sospesi e testi che si trasformano in veri e propri manifesti sintetici, in cui la band affronta temi molto importanti come il controllo, la manipolazione, il potere e l’influenza della tecnologia, la paura del diverso, il rapporto tra solitudine e rabbia e la fiducia riposta nelle nuove generazioni, affinché possano costruire un futuro migliore.