Gyuse lancia la ballad introspettiva “Imprinting” con sonorità hip-hop e r&b

Il cantautore Gyuse (all’anagrafe, Giuseppe Di Martino) torna sulle scene musicali con il nuovo brano Imprinting, disponibile in streaming e negli store digitali dal 17 gennaio 2020. Il singolo è scritto dallo stesso Gyuse, in collaborazione con Ennio Mirra.

Imprinting è una ballad introspettiva con sonorità che spaziano dall’Hip-hop all’R&b. Il brano racconta di un amore vissuto come pure istinto. L’imprinting è l’equivalente del colpo di fulmine per gli animali; è la forma pura dell’amore che vede oltre la maschera umana.

“Ho scritto questa canzone per la ragazza che ha stravolto la mia vita facendomi vedere tutto in maniera diversa” – racconta Gyuse – “Lei è entrata con impeto nella mia vita, ma è dovuta partire per un’altra città. Tutto ciò ha suscitato in me sentimenti contrastanti, come la voglia di cambiare e allo stesso tempo la paura di perdere tutto“.

Il cantautore aggiunge poi: “Mi ha fatto vivere l’amore come puro istinto, a tratti animalesco, al punto tale da non identificarlo in un colpo di fulmine come solitamente si definisce, ma come imprinting“.

Il singolo Imprinting è prodotto da Nyobass, rilasciato da Future Artist e distribuito in digitale da A1 Artist First. L’uscita del brano fa seguito alla pubblicazione – nel 2019 – dei singoli Pseudo-Amore nel cestino e Nairobi.

Conosciamo meglio Gyuse

Gyuse è il nome d’arte di Giuseppe Di Martino, cantautore napoletano classe ’98.

Dopo aver studiato canto e chitarra, Giuseppe partecipa a diverse manifestazioni canore nelle quali si esibisce proponendo i suoi brani. L’esordio discografico avviene a maggio 2019 con il singolo Pseudo-Amore da cestino. Poco dopo, inizia a collaborare con il produttore napoletano Ennio Mirra (Nyobass); ed entra a far parte dell’etichetta discografica Future Artist.

Ad agosto 2019, Gyuse pubblica il brano autobiografico dalle sonorità Afro e Hip-hop, Nairobi. Il suo percorso artistico prosegue ora con l’uscita del nuovo singolo Imprinting.

