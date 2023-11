Grooviera: l’attesa di un futuro migliore è il tema del brano “Trenitalia”

I Grooviera sono un gruppo nato a Lucca nel 2022 tra le aule del Conservatorio. “Trenitalia” è il titolo del loro nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 18 ottobre 2023.

La band è composta da Francesco Gargano, Anthony Gabriel Signorelli, Lorenzo Macario e Simone Granaiola. Il nome Grooviera nasce dall’assonanza tra “groove” (ossia, l’impatto ritmico-sonoro) e il nome del formaggio “gruviera”. Tra queste due parole non esiste una correlazione precisa; le unisce solo l’apprezzamento di tutti i componenti della band per la musica e il formaggio.

Nei loro brani, i Grooviera trattano temi di quotidianità giovanile e raccontano la voglia di evadere dalla monotonia. Lo stile musicale è caratterizzato dall’unione delle sonorità funk, latin e pop moderno.

I Grooviera conoscono la gavetta nei club e nei locali, dove si esibiscono regolarmente. Parallelamente, partecipano a contest di livello nazionale per band. “Trenitalia” vuole raccontare quel treno che passa una volta nella vita, ma che si fa attendere sul binario della stazione. Proprio come i ragazzi aspettano per ore i treni in ritardo. Il brano parla dell’attesa e della ricerca di un futuro migliore rispetto ad un presente già noto. Quel futuro però tarda ad arrivare al pari dei treni di Trenitalia.

“Trenitalia”, il testo

Il brano è scritto da Francesco Gargano. Compositore e producer sono i Grooviera. Mix e master sono a cura di Lorenzo Macario.

Ecco il testo di “Trenitalia“:

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è

Viviamo di fantasie e facciamo bene,

fantastichiamo solo ciò che ci conviene

Ma questa attesa si ci servirà

mentre attendo il futuro metto un punto alla realtà.

Mani conserte e sguardo avanti,

attendo sul binario come tutti quanti

Mani conserte e sguardo avanti

un’ora di ritardo mentre tiro tutti i santi.

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è.

Cambio di binario e tutti corrono qua e là,

sembra una maratona che nessuno vincerà

e mentre sto tranquillo nel vagone indisturbato

ecco un annuncio e il mio futuro è cancellato

e allora aspetto qua, aspetto qua

io resto positivo, il treno arriverà,

e passano le ore mentre aspetto qua

resto positivo il treno arriverà.

Comunque resteremo per l’eternità…

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è

Tutti in attesa di un futuro migliore

perchè il presente sappiamo già com’è

Ma son due ore che sto fermo in stazione

attendo solo il treno ma chissà dov’è