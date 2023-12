Glocky continua il suo percorso solista con “Lane Switch”

Glocky lancia il nuovo singolo “Lane Switch”, negli store digitali e anche su YouTube dal 20 dicembre 2023. Il brano è il secondo capitolo delle uscite da solista del giovane rapper piacentino.

Glocky faceva parte del collettivo Square Kidz con il quale, a novembre 2022, ha pubblicato il mixtape “Gli angeli non piangono mai”. Il 2023 è stato un anno di svolta: l’artista ha intrapreso la carriera da solista. Oltre a diversi freestyle sui social, ha pubblicato il singolo “Northside Babies” con Fashion Forty e Latrelle. Ed ancora, è comparso come feat. in “Scopafrien2” dello stesso Fashion Forty, in “Highforever” di Maury North e in “Down Again” di AIRA. Il percorso di uscite da solista è iniziato con il singolo “Problem Solver”; e prosegue adesso con “Lane Switch”.

L’artista vuole dare un’accelerata alla sua carriera; e guarda all’America, le cui ispirazioni sono presenti nella sua musica. Glocky è pronto a compiere un “Lane Switch“, così come canta nel suo nuovo pezzo (SquareKidz – Under exclusive license to M.A.S.T./Believe).

A bordo di un auto che drifta, Glocky continua a puntare Atlanta con il suo stile di rap. “Lane Switch” è caratterizzata da un flow terzinato nel perfetto stile “CBFW” (l’ex 4PF, etichetta di Lil Baby, con 42 Dugg, Rylo Rodriguez ed altri). L’artista però sperimenta, affacciandosi artisticamente all’universo della virtual trap, su melodie e suggestioni tipiche di Lil Uzi Vert ed altri rapper underground associabili alla scena rage.

Nel testo, fa swerve con il volante tra gli ostacoli che hanno complicato i passi avanti della sua musica. Nello storytelling tornano le malinconie di fondo dell’artista: lenti, o meglio finestrini oscurati tramite i quali sbirciare nel passato e nel presente di Glocky. Guardando però ad un futuro, auspicabilmente roseo, sopra quella Mercedes citata nel brano, per trasformare l’autocelebrazione in realtà.