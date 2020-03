Giuseppe Anastasi: un viaggio nel 1989 nel nuovo singolo ”Berlino”

Uscirà il 27 marzo Berlino (Giuro Srl / Believe Digital), il nuovo singolo del cantautore Giuseppe Anastasi.

Il brano arriva a due anni di distanza da Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, album che nel 2018 ha conquistato la Targa Tenco come miglior opera prima.

Nel nuovo singolo, che anticipa il secondo album in arrivo prossimamente, Giuseppe Anastasi riporta l’ascoltatore indietro nel tempo, per la precisione nel novembre 1989, durante il giorno in cui cadde il Muro di Berlino.

Un uomo, nostalgico idealista di sinistra, vede cadere i suoi ideali insieme al muro, ma allo stesso tempo ritrova dall’altra parte la donna di cui è innamorato e dalla quale per tanto tempo è stato tenuto lontano.

Nonostante l’amarezza per i propri ideali rifiorisce l’amore. Un messaggio di speranza e la certezza che l’amore può far superare le difficoltà.

“Berlino è una canzone d’amore, con un retrogusto politico. Insieme al muro cadono gli ideali del protagonista, i suoi principi filosofici. Aumenta la paura che l’avere diventi più importante dell’essere, che il consumismo si mangi l’anima delle persone. La consolazione più grande è l’amore, perché aldilà del muro c’è la donna che ha sempre amato.”

GIUSEPPE ANASTASI

Dopo una carriera in cui ha scritto per grandi artisti conquistando come autore due volte il Festival di Sanremo, Giuseppe Anastasi ha pubblicato nel 2018 con l’album Canzoni ravvicinate del vecchio tipo che gli ha dato la possibilità di esibirsi su numerosi palchi e ricevere importanti riscontri e riconoscimenti (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Nel 2019, dopo un fortunato concerto al Legend Club di Milano, è stata annunciata la firma di un contratto editoriale con Warner Chappel Music Italiana (Ne abbiamo parlato Qui).

Foto di Giulio Mazzi